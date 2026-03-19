Франция компанияси Қозоғистон жанубида улкан шамол электр станцияси қурилишини бошлади
ASTANA. Kazinform - Жамбил вилоятининг Мўйинқум туманида 1 ГВт қувватга эга ва энергия сақлаш тизими билан интеграциялашган «Мирный» шамол электр станцияси қурилиши бошланди.
ҚР Энергетика вазирлиги матбуот хизматининг маълумотларига кўра, лойиҳа Франциянинг «Total Energies» компанияси томонидан амалга оширилмоқда. Лойиҳага киритилган умумий инвестициялар 1,1 миллиард долларни ташкил этади. Шамол электр станциясини ишга тушириш 2028 йилнинг тўртинчи чорагига мўлжалланган.
Объектнинг ўрнатилган қуввати 1 ГВт ни ташкил этади, бу уни Қозоғистондаги қайта тикланадиган энергия соҳасидаги энг йирик лойиҳалардан бирига айлантиради. Лойиҳа Envision ва SANY компанияларидан 150 та замонавий шамол турбиналарини ўрнатишни ўз ичига олади. Бундан ташқари, француз Saft компаниясининг 600 МВт/соат қувватга эга энергия сақлаш тизими жорий этилади.
Йиллик электр энергияси ишлаб чиқариш 4 миллиард кВт/соатга етиши кутилмоқда, бу эса йилига камида 3,2 миллион тонна карбонат ангидрид чиқиндиларини камайтириш имконини беради.
Лойиҳани амалга ошириш Қозоғистонда "яшил" энергетикани ривожлантиришга, энергия хавфсизлигини оширишга ва иқтисодиётни декарбонизация қилиш мақсадларига эришишга катта ҳисса қўшади.