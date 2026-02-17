36 соатлик об-ҳаво маълумотларини компьютер 3,5 соатда ҳисоблаб чиқади — мутахассис
ASTANA. Kazinform — Қозоғистонда об-ҳаво маълумотларининг аниқлигини ошириш мақсадида юқори қувватли суперкомпьютерлар ишга туширилди. Экология ва табиий ресурслар вазирлиги томонидан қўллаб-қувватланадиган ушбу лойиҳа фавқулодда вазиятларнинг олдини олишга ва иқтисодий йўқотишларни камайтиришга ёрдам беради. Янги технологиянинг ишлаш тамойили ва метеорологиядаги аҳамияти ҳақида Экология ва табиий ресурслар вазирлигининг рақамли усуллар ва маълумотларни қайта ишлашни автоматлаштириш бошқармаси етакчи муҳандиси Еркебулан Серикжан тушунтириб берди.
Бугунги кунда кўп одамлар турли сайтлар ва иловаларда об-ҳаво маълумотларини текширадилар, бироқ уларнинг аниқлиги ҳар доим ҳам қониқарли эмас. Мутахассиснинг фикрига кўра, суперкомпьютер бу бўшлиқни тўлдиради ва прогнозлар сифатини янги даражага кўтаради.
«Суперкомпьютер - содда қилиб айтганда, жуда юқори ҳисоблаш қувватига эга машинадир. У об-ҳавони ўлчаш, шамол тезлиги ва йўналишини ҳисоблаш каби мураккаб математик операцияларни бажаради. Ҳозирда биз 2 километрлик аниқлик билан ишламоқдамиз. Назарий жиҳатдан, бу прогнозлар сифатини 5 бараваргача яхшилаши керак. Ишончимиз комилки, бизнинг ҳозирги моделларимизнинг аниқлиги 80 фоиздан ошади», — дейди Jibek Joly телеканалининг Bugin LIVE дастурида мутахассис.
Бу технология вақтни тежашга ёрдам беради. Илгари, соатлаб ёки ҳатто кунлаб қайта ишланган маълумотлар энди бир неча сония ичида тайёр бўлар эди. Бу, айниқса, экстремал об-ҳаво ҳодисалари пайтида жуда муҳимдир.
«Биз энди 36 соатлик давр учун прогноз қилишни бошладик. Компьютеримиз бу миқдордаги маълумотларни 3,5 соатлик циклда ҳисоблаб чиқади. Келажакда прогноз даврини бир ҳафта ёки ҳатто бир ойга узайтиришни режалаштиряпмиз. Сув тошқини, бўронлар ва экстремал ҳарорат каби ҳодисаларни башорат қилиш қишлоқ хўжалиги ва умуман мамлакат иқтисодиётига бевосита ижобий таъсир кўрсатади», — деб таъкидлади Еркебулан Серикжан.