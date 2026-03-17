35 нафар қозоғистонлик талаба етакчи Хитой университетида таҳсил олмоқда
ASTANА. Кazinform — Қозибаев университети Хитойнинг Шимоли-ғарбий қишлоқ ва ўрмон хўжалиги университети билан 10 йилдан бери муваффақиятли ҳамкорлик қилиб келмоқда, деб хабар беради ҚР Фан ва олий таълим вазирлиги матбуот хизмати.
Шу вақт ичида Хитойдан 90 нафар талаба академик алмашинув дастури доирасида Қозибаев университетида, университетдан 30 нафар талаба эса Шимоли-ғарбий қишлоқ ва ўрмон хўжалиги университетида таҳсил олди.
Бу йил Қозибаев университетидан 35 нафар талаба Хитой Халқ Республикасига академик сафарга жўнаб кетди. Бу Хитойда ташкил этилган энг йирик академик алмашинувлардан биридир. Бўлажак агрономлар ва чорвачилик мутахассислари Хитойнинг етакчи қишлоқ хўжалиги университетларидан бирида ўқиш, замонавий лабораторияларда ишлаш ва дала тадқиқотларида иштирок этиш имкониятига эга бўлишди.
— Ҳозирда 33 нафар бакалавр агрономия, чорвачилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш технологияси, ўсимликларшунослик ва технология йўналишларида таҳсил олмоқда. Бундан ташқари, ушбу ўқув йилидан бошлаб икки нафар бакалавр Шимоли-ғарбий қишлоқ ва ўрмон хўжалиги университетида “Агрономия” ва “Чорвачилик технологияси” таълим дастурлари бўйича икки даражали магистратура дастурида ўқишни бошлади. Улар олти ой давомида Петропавлда, қолган 1,5 йил давомида эса Хитойда илмий-тадқиқот ишларини олиб боришади. Натижада битирувчилар Қозоғистон ва Хитой дипломига эга бўладилар, — деб хабар берди вазирлик.
Шимоли-ғарбий қишлоқ ва ўрмон хўжалиги университети Хитойнинг етакчи олий таълим муассасаларидан бири ҳисобланади. Университет генетика ва экинларни селекция қилиш, ўсимликларни ҳимоя қилиш, қишлоқ хўжалиги биотехнологияси, сув ресурсларини бошқариш ва чорвачилик соҳаларидаги йирик илмий мактаблари билан машҳур. Бугунги кунда ушбу таълим муассасаси Хитойнинг қишлоқ хўжалиги фанлари соҳасидаги энг йирик илмий ва таълим марказларидан бири ҳисобланади.
Икки университет ўртасидаги ҳамкорлик узоқ муддатли ва кенг қамровли. Ҳозирда Қозибаев университетининг Агротехнология факультетидан учта ёш ўқитувчи университетда докторантурада (1-2 курс) таҳсил олмоқда. Бундан ташқари, Агрономия ва ўрмон хўжалиги кафедрасининг икки ўқитувчиси илмий амалиёт ўтайди.
Ҳамкорликнинг муҳим йўналишларидан бири мутахассисларни амалиётга йўналтиришдир. Ҳар йили ҳамкорлик доирасида Шимоли-ғарбий қишлоқ ва ўрмон хўжалиги университетида замонавий чорвачилик технологиялари бўйича тренинглар ўтказилади. Университет ўқитувчиларидан ташқари, Шимолий Қозоғистон вилояти қишлоқ хўжалиги ва ер муносабатлари департаменти мутахассислари ҳам ушбу тренинг машғулотларида иштирок этадилар.
Апрель ойи охирида Хитой университетидан етти талаба Қозибаев университетига келиши режалаштирилган ва кузги семестрда академик алмашинув дастури доирасида яна 30 га яқин талаба келади.