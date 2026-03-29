29-mart kuni Qozog‘istonda ob-havo qanday bo‘ladi
ASTANA. Kazinform – “Qazgidromet” RDK Qozog‘iston hududlari bo‘yicha 2026-yil 29-mart kuni uchun ob-havo prognozini e’lon qildi.
Ma’lumotlarga ko‘ra, yakshanba kuni mamlakatning aksariyat qismida yog‘ingarchiliksiz ob-havo saqlanib turadi. Faqat mamlakatning g‘arbi va janubida atmosfera frontlari tufayli momaqaldiroq bo‘lishi va yomg‘ir yog‘ishi mumkin.
Respublika bo‘ylab tuman tushadi, shimoliy hududlarda yaxvonlik hosil bo‘lishi mumkin. G‘arbiy, janubiy va markaziy hududlarda shamol kuchayadi. Bundan tashqari, janubi-g‘arb va janubda chang bo‘ronlari bo‘lishi mumkin.
Qizilo‘rda viloyatining sharqida, Turkiston viloyatining g‘arbida va Jetisu viloyatining janubida yuqori yong‘in xavfi saqlanib turadi.
