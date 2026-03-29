    09:37, 29 Март 2026 | GMT +5

    29 март куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Мамлакатнинг энг йирик шаҳарлари — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курси тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    Фото: Мақсат Шағирбаев/ Kazinform

    Kurs.kz маълумотларига кўра, мамлакат бўйлаб жорий ўртача валюта курси қуйидагича шаклланди.

    Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 480,03 тенге, сотиш — 486,94 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 553,00 тенге, сотиш — 562,97 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 5,80 тенге, сотиш — 6,20 тенге.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 482,96 тенге, сотиш — 485,17 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 555,85 тенге, сотиш — 560,99 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 5,84 тенге, сотиш — 6,00 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар: сотиб олиш — 483.98 тенге, сотиш — 486.00 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 554.92 тенге, сотиш — 560.35 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 5.89 тенге, сотиш — 5.95 тенге.

    Дам олиш куни учун расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 482.53 тенге, 1 евро — 555.4 тенге, 1 рубль — 5.92 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 28 март куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

    Бекабат Узаков
    Сўнгги хабарлар
