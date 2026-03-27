08:38, 27 Март 2026 | GMT +5
27 март куни Қозоғистонда об-ҳаво қандай бўлади
ASTANА. Кazinform — “Қазгидромет” РДК 27 март учун об-ҳаво маълумотларини эълон қилди.
Кенг тарқалган антициклон таъсири туфайли мамлакатнинг катта қисмида ёғингарчилик бўлмайди.
Фақат мамлакатнинг ғарбий, жанубий ва шарқий қисмида атмосфера фронтал қисмлари таъсирида ёмғир ёғиши ва момақалдироқ бўлиши кутилади.
Бундан ташқари, республика бўйлаб туман тушиши, шимолда, шарқда ва марказда ер музлаши, ғарб, жануб, жануби-шарқий ва марказий ҳудудларда кучли шамол эсиши ва чанг бўронлари бўлиши кутилади.