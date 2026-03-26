26 март куни Қозоғистонни туман қоплайди
ASTANA. Kazinform - Синоптиклар 26 март куни Қозоғистоннинг 16 вилояти ва Астанада бўрон ҳақида огоҳлантириш эълон қилишди, деб хабар беради Kazinform агентлиги "Қазгидромет" РДКга таяниб.
Астанада кечаси ва эрталаб туман тушиши кутилмоқда, йўлларда яхвонлик ҳосил бўлиши мумкин.
Кечаси ва эрталаб Абай вилоятининг шимолида, жанубида туман бўлиши кутилмоқда. Шамол жануби-шарққа, жанубда шимоли-шарққа ўтади, вилоят марказида 15-20 м/с тезликда эсади.
Ақмола вилоятининг ғарбий, жанубий ва шарқида туман бўлиши кутилмоқда. Кечаси ва эрталаб йўлларда яхвонлик ҳосил бўлиши кутилмоқда.
Ақтўбе вилоятида жануби-шарқий шамол, шарқдан жануби-шарқий шамол, вилоят марказида 15-20 м/с тезликда эсади.
Алмати вилоятида марказда, шимолда, шарқда, вилоятнинг тоғли ҳудудларида шарқий шамол 18-23 м/с, вақти-вақти билан 28 м/с тезликда эсади.
Атирау вилоятининг ғарбида туман бўлиши кутилмоқда. Шамол жануби-шарқдан, шарқ-ғарбдан, жануби-шарқдан, 15-20 м/с тезликда эсади.
Кечаси ва эрталаб Шарқий Қозоғистон вилоятининг шимолий, шарқий ва жанубида туман бўлиши кутилмоқда, йўлларда яхвонлик ҳосил бўлиши кутилмоқда.
Жанубда, Жамбил вилоятининг тоғли ҳудудларида туман бўлиши кутилмоқда. Шимоли-шарқий ҳудудда чанг бўрони бўлиши кутилмоқда. Шамол жануби-ғарбда, шимоли-шарқда, вилоятнинг тоғли ҳудудларида 15-20 м/с тезликда, 23-28 м/с гача етиши мумкин.
Кечаси ва эрталаб шимолда, Жетису вилоятининг тоғли ҳудудларида туман бўлиши кутилмоқда. Шарқда шимоли-шарқий шамол эсади, тоғли ҳудудларда 15-20 м/с тезликда, Алакўл кўллари ҳудудида эсади, шамол эса 23-28 м/с гача етиши мумкин.
Ғарбий Қозоғистон вилоятининг ғарбий, шимолий ва шарқида туман бўлиши кутилмоқда. Шамол шимоли-шарқда, шамол эса 15-20 м/с гача етиши мумкин.
Кечаси ва эрталаб Қарағанди вилоятининг ғарбий, шимолий ва жанубида туман бўлиши кутилмоқда. Эрталаб ва кундузи шарқдан, шимоли-шарқдан шамол эсади, жанубий ҳудудда эса шамол тезлиги 15-20 м/с гача етиши мумкин.
Қостанай вилоятининг шимолий, шарқий ва жанубида туман бўлиши, кечаси ва эрталаб йўлларда яхвонлик ҳосил бўлиши кутилмоқда.
Қизилўрда вилоятининг жануби, шимолий ва марказида чанг бўрони бўлиши кутилмоқда. Шамол шимоли-шарқий, шарқий, жанубий, шимолий, вилоят марказида эсади, 15-20 м/с тезликда.
Ғарбда, шимолда, Манғистау вилоятининг марказида ёмғир ва момақалдироқ бўлиши кутилмоқда. Вилоятнинг ғарбий ва шимолий қисмида туман бўлиши кутилмоқда. Шимоли-шарқий ҳудудда чанг бўрони кутилмоқда. Шимоли-шарқий ҳудудда жануби-шарқдан 15-20 м/с тезликда шамол эсади.
Павлодар вилоятининг ғарбий, жанубий ва шарқида туман бўлиши кутилмоқда. Кечаси ва эрталаб йўлларда қор ёғиши кутилмоқда.
Шимолий Қозоғистон вилоятининг шимолий, шарқий қисмида кечаси ер музлаши кутилмоқда. Вилоятнинг ғарбий ва шимолий қисмида туман бўлиши кутилмоқда.
Туркистон вилоятининг шимолий қисмида чанг бўрони кутилмоқда. Шамол шимолий-шарқий, ғарбий, вилоятнинг тоғли ҳудудларида 15-20 м/с тезликда эсади.
Кечаси ва эрталаб Улитау вилоятининг шимолий, шарқий қисмида туман бўлиши кутилмоқда. Эрталаб шарқдан, шимоли-шарқдан ва кундузи жанубий ҳудудда 15-20 м/с тезликда шамол эсади.