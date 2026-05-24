24 май куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ASTANA. Kazinform — Мамлакатнинг энг йирик шаҳарлари — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курси тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, мамлакатдаги жорий ўртача валюталар курси:
Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар: сотиб олиш — 466.96 тенге, сотиш — 473.87 тенге;
- евро: сотиб олиш — 542.05 тенге, сотиш — 552.00 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 6.20 тенге, сотиш — 6.50 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар: сотиб олиш — 469.90 тенге, сотиш — 472.35 тенге;
- евро: сотиб олиш — 546.67 тенге, сотиш — 551.90 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 6.34 тенге, сотиш — 6.49 тенге.
Чимкентда:
- доллар: сотиб олиш — 471.70 тенге, сотиш — 473.73 тенге;
- евро: сотиб олиш — 545.09 тенге, сотиш — 549.36 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 6.38 тенге, сотиш — 6.46 тенге.
Қозоғистон Миллий банкининг бугунги расмий курси: 1 доллар — 470.8 тенге, 1 евро — 545.99 тенге, 1 рубль — 6.6 тенге.
Муаллиф: Еламан Турисбеков