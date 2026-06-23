23 июнь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ASTANA. Kazinform — Қозоғистоннинг энг йирик шаҳарлари — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларидаги доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, мамлакатдаги жорий ўртача валюталар курси:
Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
доллар: сотиб олиш — 483,99 тенге, сотиш — 490,93 тенге;
евро: сотиб олиш — 556,04 тенге, сотиш — 566,04 тенге;
рубль: сотиб олиш — 6,20 тенге, сотиш — 6,50 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
доллар: сотиб олиш — 486,29 тенге, сотиш — 488,36 тенге;
евро: сотиб олиш — 557,47 тенге, сотиш — 562,76 тенге;
рубль: сотиб олиш — 6,33 тенге, сотиш — 6,46 тенге.
Чимкентда:
доллар: сотиб олиш — 486,98 тенге, сотиш — 489,00 тенге;
евро: сотиб олиш — 556,76 тенге, сотиш — 562,09 тенге;
рубль: сотиб олиш — 6,31 тенге, сотиш — 6,39 тенге.
Бугунги расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 487,01 тенгега, 1 евро — 557,87 тенгега, 1 рубль — 6,59 тенгега тенг.
Эслатиб ўтамиз, 22 июнь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.