KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    23 июнь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ASTANA. Kazinform — Қозоғистоннинг энг йирик шаҳарлари — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларидаги доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим этилди.

    Доллар укрепился к тенге на торгах
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz маълумотларига кўра, мамлакатдаги жорий ўртача валюталар курси:

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    доллар: сотиб олиш — 483,99 тенге, сотиш — 490,93 тенге;

    евро: сотиб олиш — 556,04 тенге, сотиш — 566,04 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 6,20 тенге, сотиш — 6,50 тенге.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    доллар: сотиб олиш — 486,29 тенге, сотиш — 488,36 тенге;

    евро: сотиб олиш — 557,47 тенге, сотиш — 562,76 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 6,33 тенге, сотиш — 6,46 тенге.

    Чимкентда:

    доллар: сотиб олиш — 486,98 тенге, сотиш — 489,00 тенге;

    евро: сотиб олиш — 556,76 тенге, сотиш — 562,09 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 6,31 тенге, сотиш — 6,39 тенге.

    Бугунги расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 487,01 тенгега, 1 евро — 557,87 тенгега, 1 рубль — 6,59 тенгега тенг.

    Эслатиб ўтамиз, 22 июнь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Евро Миллий банк Доллар Биржа Валюта Рубль
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф