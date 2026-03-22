08:37, 22 Март 2026 | GMT +5
22 март куни Қозоғистонда об-ҳаво қандай бўлади
ASTANА. Кazinform — “Қазгидромет” РДК 22 март учун об-ҳаво маълумотларини эълон қилди.
Синоптикларнинг хабар беришича, якшанба куни Қозоғистоннинг уч ҳудудида беқарор об-ҳаво кутилмоқда.
"Атмосфера фронтал қисмлари таъсирида мамлакатнинг ғарбий, шимолий ва жанубий қисмида беқарор об-ҳаво кутилади, ёғингарчилик (ёмғир ва қор) бўлади, жанубий вилоятларнинг чекка ғарбида ва тоғли ҳудудларида эса ёмғир ёғиб, момақалдироқ бўлиши мумкин", - дейилади хабарда.
Мамлакатнинг қолган қисмида қуруқ ҳаво сақланиб қолади.