2028 йилга қадар бюджетдан ташқари маблағлар ҳисобидан 86 та спорт мажмуаси қурилади
ASTANA. Kazinform — 2023-2029 йилларга мўлжалланган Жисмоний тарбия ва спортни ривожлантириш концепциясига мувофиқ, аҳолининг ҳар 1000 кишига тўғри келадиган спорт инфратузилмаси билан қамрови ҳозирда 59,6% га етди. 2029 йилга келиб бу кўрсаткични 65% гача ошириш режалаштирилган. Бу ҳақда Туризм ва спорт вазирлиги хабар берди.
“Ҳар йили ҳудудларда янги спорт иншоотлари қурилмоқда, эскилари эса капитал таъмирланмоқда. 2025 йилда фойдаланишга топширилган спорт иншоотлари орасида жисмоний тарбия ва соғломлаштириш мажмуалари, ёпиқ футбол ареналари, сузиш ҳавзалари, кураш, бокс ва гимнастика заллари, шунингдек, очиқ спорт майдончалари ва машғулотлар майдончалари бор”, — дейилади хабарда.
Сўнгги йилларда қурилаётган спорт бинолари ва иншоотларининг аксарияти қишлоқ жойларда қурилаётгани алоҳида эътиборга лойиқ. Масалан, 2024 йилда фойдаланишга топширилган 90 та спорт иншоотидан 61 таси қишлоқ жойларда ва 29 таси шаҳар жойларда қурилган, 2025 йилда фойдаланишга топширилган 147 та спорт иншоотидан 107 таси қишлоқ жойларда ва 40 таси шаҳар жойларда фойдаланишга топширилган.
Ўтган йили Ақмола вилоятининг Зеренди туманида 6 минг квадрат метрдан ортиқ майдонга эга спорт мажмуаси, Павлодар вилоятининг Баянаул туманида кўп мақсадли спорт мажмуаси, Қизилўрда шаҳрида халқаро стандартларга мос янги стадион ва бошқа бир қанча спорт иншоотлари мамлакат манфаатлари учун фойдаланишга топширилди.
“Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев мамлакатимизда спорт инфратузилмасини янгилаш масаласини доимий равишда кўтариб келмоқда. Бу йўналиш мамлакатда оммавий ва профессионал спортни ривожлантиришга бевосита таъсир қилади. Президент топшириқларини бажариш учун ўтган йили мамлакатда 147 та спорт мажмуаси фойдаланишга топширилди”, — деб ёзди вазирлик.
Бу йил яна 121 та объектни ишга тушириш режалаштирилган. Спорт иншоотларини янгилаш ва қуриш республика, маҳаллий бюджетлар, давлат-хусусий шериклик ва бюджетдан ташқари маблағлар ҳисобидан амалга оширилади.
Бундан ташқари, 2026-2028 йилларга мўлжалланган Йўл харитаси доирасида бюджетдан ташқари маблағлар ҳисобидан 86 та йирик лойиҳа амалга оширилади.