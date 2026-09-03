2026 йилнинг ёзи Буюк Британияда рекорд даражада иссиқ бўлди
LONDON. Kazinform — 2026 йилнинг ёзида Буюк Британияда ўртача ҳарорат рекорд даражага етди, бундай иссиқ мавсум эҳтимоли эса тахминан 130 баравар ошди, деб хабар беради Kazinformнинг Лондондаги мухбири.
Британия Метеорология хизмати таҳлилига кўра, бу ёз ўртача ҳарорат 16,5°С бўлган ҳолда, 1884 йилда рекордлар ўрнатила бошланганидан бери мамлакатдаги энг иссиқ ёз бўлди. Олдинги рекорд 2025 йилда ўрнатилган эди: ўшанда мавсум учун ўртача ҳарорат 16,1°С бўлган.
— Бу ёзда кузатган шароитларимиз яна бир бор Буюк Британияда иқлим рекордларини ўрнатишга олиб келди. Бу рекордлар энди тобора кўпроқ янгиланмоқда, бу эса Буюк Британияда кўраётган ҳароратга инсон томонидан келтириб чиқарилган иқлим ўзгаришининг таъсирини акс эттиради, — деди Метеорология хизматининг Миллий иқлим ахборот маркази раҳбари доктор Эми Доэрти.
Мавсумнинг максимал ҳарорати 38,1°С 13 август куни Лондонда қайд этилган. Англия, Уэльс ва Шимолий Ирландия бўйлаб об-ҳаво станциялари томонидан рекорд даражадаги ўртача ёзги ҳарорат қайд этилди. Шотландия рекорд даражадаги олтинчи энг иссиқ ёзни бошдан кечирди.
Шу билан бирга, бу мавсум энг қуёшли йиллардан бири бўлди. Буюк Британияда 621,9 соат қуёш нури қайд этилди, бу рекорд даражадаги олтинчи энг узун ёздир. Англия ва Уэльсда иккинчи энг узун қуёшли ёз бўлди. Келажакда Британия ёзи қандай бўлади?
Британия Метеорология хизматии олимлари иккита катта компьютер симуляциялари тўпламининг натижаларини таққослагандан сўнг (иссиқхона газлари концентрациясига инсон таъсирини ҳисобга олган ҳолда ва ҳисобга олмаган ҳолда), иқлим ўзгариши туфайли 2026 йилга ўхшаш ёзнинг эҳтимоли тахминан 130 баравар ошган деган хулосага келишди.
— Иссиқхона газлари чиқиндилари таъсир қилмайдиган иқлим шароитида бундай ёз жуда кам учрайди, тахминан ҳар 1000 йилда бир марта содир бўлади. Қазилма ёқилғиларни ёқиш натижасида ўзгараётган ҳозирги иқлим шароитида биз энди бундай ҳодиса тахминан ҳар 9 йилда бир марта содир бўлишини кутишимиз керак, — деди Метеорология хизматининг иқлим атрибуцияси бўлими бошлиғи доктор Марк Маккарти.
Мутахассислар шунингдек, 2026 йилги рекорд 2025 йилги ғайритабиий илиқ ёздан деярли дарҳол кейин кузатилганини таъкидламоқдалар.
— Атиги бир йил ўтгач, биз буни амалда кўрмоқдамиз: 2026 йилда ёзги ўртача ҳарорат 2025 йилга нисбатан 0,40°С юқори бўлди, бу мавсумий ҳароратлар учун сезиларли фарқдир, — деди Марк Маккарти.
Метеорология хизматининг маълумотларига кўра, глобал ҳарорат кўтарилиши билан мамлакатда янада исиш тенденцияси давом этади. Мутахассислар нафақат юқори ҳароратни, балки қурғоқчиликнинг ҳам кўпайишини тахмин қилмоқдалар.
— Бу ёз, айниқса июль ойида мамлакат жанубида қанчалик қуруқ бўлгани билан эсда қолади. Ёғингарчилик бўйича иқлим прогнозларига назар ташласак, бу ёз Буюк Британиянинг ўртача ёзи глобал исишнинг 3°С даражасидан паст бўлишини кутганимизга жуда яқин, — деди хизматнинг иқлимшунос олими доктор Жеймс Поуп.
Эслатиб ўтамиз, Франция тарихида иккинчи энг узоқ давом этган иссиқлик тўлқини қайд этилди.
Шунингдек, Бельгияда тарихдаги энг иссиқ ёз қайд этилди.