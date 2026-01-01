2026 йилда Қозоғистонда қандай янги аэропортлар ва рейслар пайдо бўлади
ASTANА. Кazinform — Президент Қасим-Жомарт Тоқаевнинг топшириғига биноан, Ҳукумат, жумладан, Транспорт вазирлиги, 2026 йилда фуқаро авиацияси соҳасида авиация марказларини ривожлантириш ва Қозоғистоннинг транзит салоҳиятини мустаҳкамлаш бўйича ишларини давом эттиради.
Қозоғистон Республикаси Транспорт вазирлиги Фуқаро авиацияси қўмитаси раиси Салтанат Томпиева асосий иш йўналишлари ҳақида ҳисобот берди.
— Шу билан бирга, мамлакатнинг йирик авиация марказларида инфратузилма лойиҳалари комплексини амалга ошириш режалаштирилган. Хусусан, Астана ва Чимкент аэропортларида иккинчи учиш-қўниш йўлаклари қурилиши бошланади, Алмати аэропортининг ички терминали реконструкция қилинади ва Ақтау аэропортининг перрони капитал таъмирланади, — деди у.
Ҳудудий лойиҳалар ҳам амалга оширилмоқда, жумладан: Атирау аэропортида янги терминал қуриш, Павлодар аэропортини реконструкция қилиш, Қатонқарағай, Зайсан ва Кендирли курорт ҳудудларида аэропортлар қурилишини якунлаш, Арқалиқ аэропортини тиклаш. Инфратузилмани модернизация қилиш доирасида аэропортларда JetA-1 авиация ёқилғисини сақлаш ва ёнилғи қуйиш тизимлари модернизация қилинади. Бу авиакомпаниялар учун ёқилғи таъминоти ва хизмат кўрсатишнинг ишончлилигини оширади.
— Бундан ташқари, 2026 йил охирига бориб, авиакомпаниялар 9 та янги самолёт сотиб олишни режалаштирмоқда. Бу паркни тахминан 118 тага етказади ва ҳаво транспорти қувватини оширади. Ҳудудларда транспорт арзонлигини таъминлаш ва туризмни ривожлантириш мақсадида 23 та ижтимоий аҳамиятга эга авиайўналишлар учун субсидия дастури давом этади, — деб тушунтирди Салтанат Томпиева.
Бундан ташқари, 2026 йилда халқаро ҳаво қатновини ривожлантириш бўйича ишлар давом эттирилади. Янги халқаро авиайўналишларни очиш ва илгари тўхтатилган рейсларни қайта тиклаш, шунингдек, мавжуд йўналишларда парвозлар частотасини ошириш режалаштирилган. Йўналиш тармоғини Марказий Осиё ва МДҲ мамлакатларига, шунингдек, Яқин Шарқ, Европа ва Осиё мамлакатларига кенгайтириш режалаштирилган. Хусусан, Вена, Токио, Рим, Абу-Даби, Ар-Риёд, Даммам, Ларнака, Амман, Сиань, Шанхай, Урумчи, Қашғар, Варшава ва бошқа йўналишларга рейслар очиш режалаштирилган. Соҳада кадрлар тайёрлаш тизимини ислоҳ қилиш бўйича ишлар давом эттирилади, янги авиация ўқув марказини яратиш масаласи ишлаб чиқилади, шунингдек, фуқаро авиацияси, паспорт назорати, электрон юк ташиш тизими ва бошқа тизимларда рақамли ечимларни жорий этиш автоматлаштирилади.
— Бундан ташқари, 2026 йилда ICAO билан ҳамкорликда фуқаро авиациясининг бош режаси ишлаб чиқилади ва соҳани 2050 йилгача ривожлантириш стратегияси тайёрланади. Умуман олганда, юқоридаги вазифалар кенг қамровли ва тизимли хусусиятга эга бўлиб, мавжуд инфратузилма ва тартибга солиш масалаларини ҳал қилишга, шунингдек, соҳанинг узоқ муддатли ривожланиши учун барқарор шароитлар яратишга қаратилган. Уларнинг амалга оширилиши ҳаво транспорти сифати ва қулайлигини ошириш, парвозлар хавфсизлигини ошириш ва Қозоғистоннинг минтақавий ва халқаро авиация тизимидаги ролини кучайтириш имконини беради, — дея хулоса қилди Фуқаро авиацияси қўмитаси раиси.
Эслатиб ўтамиз, йил бошидан бери Астана аэропорти 7,8 миллион йўловчига хизмат кўрсатган.