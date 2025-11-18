Йил бошидан бери Астана аэропорти 7,8 миллион йўловчига хизмат кўрсатган
ASTANA. Kazinform - Нурсултан Назарбаев халқаро аэропорти йилнинг биринчи ўн ойида қарийб 7,8 миллион йўловчига хизмат кўрсатган, дея хабар беради Kazinform NQZга таяниб.
"Биринчи ўн ойда биз деярли 7,8 миллион йўловчига хизмат кўрсатдик. Бу бир йил олдингига нисбатан 13 фоизга кўпдир. Аслида ҳам ички, ҳам халқаро рейсларда йўловчилар сони сезиларли даражада ошган. Кўплаб йўналишлар қулайлашди, янги йўналишлар қўшилди, авиакомпаниялар частотасини оширмоқда”, — дейилади хабарда.
Халқаро парвозлар ҳам 13 фоизга ўсди. Янги тўғридан-тўғри рейслар қўшилди ва мавжуд йўналишлар машҳур бўлди.
"Биз транзит трафигига алоҳида эътибор қаратамиз: 90 мингга яқин йўловчи ўтказиш учун пойтахт танланган. Бу Астана аста-секин ҳудудларни боғлаш учун қулай марказга айланиб бораётганидан далолатдир", - дея таъкидлади аэропортда.
Ташувчилар томонидан талаб ҳам ортди, рейслар сони 14 фоизга ошди. Ва юк сегменти 10% га ўсди.