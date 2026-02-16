2026 йилда Қозоғистонда 47 минг ўқувчига мўлжалланган 90 та мактаб қурилади
ASTANА. Кazinform – Қозоғистон Республикаси Таълим-маориф вазирлиги авария ҳолатидаги ва уч сменали мактаблар муаммосини ҳал қилиш бўйича тизимли ишларни олиб бормоқда. Бу йил мамлакатда қарийб 47 минг ўқувчига мўлжалланган 90 та янги мактаб қурилиши режалаштирилган.
Янги ўқувчи ўринларини фойдаланишга топшириш Махсус давлат жамғармаси, Таълим инфратузилмасини қўллаб-қувватлаш жамғармаси, маҳаллий бюджет маблағлари ва хусусий инвестициялар ҳисобидан амалга оширилади.
Янги мактабларнинг аксарияти Астана ва Чимкент шаҳарларида, шунингдек, Ақтўбе, Атирау, Шарқий Қозоғистон, Жамбил, Жетису, Ғарбий Қозоғистон ва Туркистон вилоятларида қурилмоқда.
— Бундан ташқари, таълим муассасаларини замонавий ускуналар билан таъминлаш ишлари давом этмоқда. Кимё, физика, биология, робототехника ва SТEМ йўналишлари бўйича қўшимча 1000 та замонавий фан кабинетлари сотиб олинди ва ўрнатилди. Сўнгги уч йил ичида 4320 та фан кабинети сотиб олинди, — деб ёзди вазирлик.
Давлат раҳбарининг топшириқларига мувофиқ, ягона замонавий мактаб инфратузилмаси форматига ўтиш мақсадида 2029 йилга қадар 1300 та мактабни, жумладан, қишлоқ жойлардаги 900 та мактабни таъмирлаш дастури амалга оширилмоқда. Ўтган йил натижаларига кўра, 209 та мактабда таъмирлаш ишлари якунланди. 2026 йилда яна 98 та мактабда таъмирлаш ишлари давом эттирилади.
Таъмирлаш ишлари мактабларни капитал таъмирлаш, уларни замонавий фан хоналари билан жиҳозлаш, мактаб мебелларини янгилаш, кутубхоналар ва ошхоналарни модернизация қилиш, спорт залларини қуриш ёки реконструкция қилиш, жамоат жойларини яхшилаш ва хавфсизлик тизимларини таъминлашни ўз ичига олади.
Шуни таъкидлаш жоизки, 2025 йил натижаларига кўра, мамлакатда қарийб 236 минг ўқувчи сиғимига эга 162 та мактаб қурилди. Сўнгги уч йил ичида жами 746 минг ўқувчи сиғимига эга 584 та мактаб фойдаланишга топширилди.