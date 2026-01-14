Ўтган йили Қозоғистонда 162 та янги мактаб қурилди
ASTANА. Кazinform – 2025 йил ҳолатига кўра, мамлакатда тахминан 236 минг ўқувчи сиғимига эга 162 та мактаб қурилиши якунланди, жумладан, "Келажак мактаблари" миллий лойиҳаси доирасида 112 та мактаб фойдаланишга топширилди. Бу ҳақда Таълим-маориф вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Ушбу таълим ташкилотлари 27 та уч сменали ва 11 та авария ҳолатидаги мактаблар муаммосини ҳал қилиш, шунингдек, 160 минг ўқувчи ўрни етишмаслигини бартараф этиш имконини берди. Шу мақсадда бюджет маблағлари ва инвестицияларни жалб қилиш ҳисобидан тизимли ишлар олиб борилмоқда.
Мамлакат тарихидаги энг муҳим лойиҳалардан бири — Давлат раҳбари ташаббуси билан амалга оширилган "Келажак мактаблари" миллий лойиҳаси. Унинг доирасида 206 минг ўқувчи сиғимига эга 112 та янги форматдаги мактаб фойдаланишга топширилди, уларнинг 40% дан ортиғи қишлоқ жойларда жойлашган. Эслатиб ўтамиз, 2024 йил ҳолатига кўра, 254 минг ўқувчига мўлжалланган 105 та мактаб фойдаланишга топширилди.
Ҳозирда Таълим инфратузилмасини қўллаб-қувватлаш жамғармаси маблағлари ҳисобидан 89 минг ўқувчига мўлжалланган 81 та мактаб қурилди. Улардан 2025 йил охирига келиб 13 минг ўқувчига мўлжалланган 18 та янги мактаб фойдаланишга топширилди. Ушбу чора-тадбирлар мамлакат таълим тизимини узоқ муддатли ривожлантириш ва модернизация қилишга қаратилган.
Шунингдек, Давлат раҳбари томонидан қайтарилган маблағлар ҳисобидан Улитау вилоятининг Қаражал шаҳрида ва Мандирай станциясида иккита мактаб, Шимолий Қозоғистон вилоятида эса битта болалар боғчаси қурилди.
Эслатиб ўтамиз, Махсус давлат жамғармаси маблағлари ҳисобидан 8 та таълим муассасаси, жумладан, 5 та мактаб, 2 та болалар боғчаси ва 1 та ётоқхона молиялаштирилди.
16 минг ўқувчига мўлжалланган 30 та мактабнинг қўшимча қурилиши республика ва маҳаллий бюджет маблағлари ҳамда хусусий инвестицияларни жалб қилиш ҳисобидан амалга оширилди.
Бундан ташқари, мавжуд инфратузилмани яхшилаш бўйича кенг кўламли ишлар амалга оширилди:
• Таъмирлаш дастури доирасида 209 та мактаб таъмирланди;
• 1 мингта қишлоқ мактаби замонавий стандартларга мувофиқ таъмирланди;
• Қишлоқ мактаблари учун 1196 та замонавий фан кабинети сотиб олинди.
Шуни таъкидлаш жоизки, янги иншоотларнинг фойдаланишга топширилиши натижасида Астана, Алмати, Чимкент шаҳарларида, шунингдек, Қарағанди ва Қизилўрда вилоятларида уч сменали ўқитиш муаммоси бутунлай бартараф этилди.
Эслатиб ўтамиз, 2026 йилда Астанада яна 12 та мактаб қурилади.