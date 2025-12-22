2026 йилда Астанада яна 12 та мактаб қурилади
ASTANA. Kazinform – Пойтахтдаги мактабларнинг гавжумлиги муаммоси босқичма-босқич ҳал қилинмоқда, бу йил 9 та мактаб фойдаланишга топширилди. Бу ҳақда Астана ҳокими Женис Қасимбек маълум қилди.
“Ўтган ўқув йилида рекорд даражадаги мактаблар қурилиб, фойдаланишга топширилди. Булар 66 минг ўқувчига мўлжалланган 24 та таълим муассасаси. Ушбу 24 та мактабдан 16 таси Давлатимиз раҳбарининг «Келешек мектептері» миллий лойиҳаси доирасида қурилган. Янги ўқув йили бошидан бери яна 9 та мактаб ўз эшикларини очди”, – деди Ж.Қасимбек Марказий коммуникациялар хизматида бўлиб ўтган брифингда.
Шу билан бирга, 2026 йилда 16 минг ўқувчига мўлжалланган яна 12 та мактаб қурилиши режалаштирилган.
Давлат-хусусий шериклик механизми орқали, жумладан, тез ривожланаётган ҳудудларда ҳам янги болалар боғчалари очилмоқда.
“Давлатимиз раҳбарининг топшириғига биноан қўшимча таълим муассасалари ҳам қурилмоқда. Масалан, Қ.Мухамедханов кўчасида жойлашган 750 ўринли янги TANYM ўқувчилар саройи очилишга тайёр. Шунингдек, келгуси йилда TANYM Art ва TANYM Sport номли яна иккита ўқувчилар саройи очилади”, – деди Женис Қасимбек.