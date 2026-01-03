2025 йилда бутун дунё бўйлаб авиаҳалокатларда 418 киши ҳалок бўлди
ASTANА. Кazinform — Бундай статистика Германия авиация саноати ассоциацияси томонидан АҚШнинг Aviation Safety Network маълумотларини таҳлил қилиш асосида эълон қилинди, деб хабар беради DW.
Ушбу платформа бутун дунё бўйлаб фуқаро авиациясидаги ҳодисаларни қайд этади. Бироқ, бу статистика барча авиация ҳалокатларини эмас, балки фақат 14 кишидан ортиқ сиғимга эга самолётлар билан боғлиқ ҳодисаларни ўз ичига олади.
Ушбу маълумотларга кўра, ўтган йили авиация ҳалокатларида 352 йўловчи, 33 экипаж аъзоси ва ердаги 33 киши ҳалок бўлган.
Бу кўрсаткич 2024 йилга (334 киши) нисбатан юқори. Бироқ, бу 50 йил аввалгига нисбатан анча паст. Агар ўтган асрнинг 70-йилларида самолёт ҳалокатида ўлиш эҳтимоли 264 000 дан 1 га тенг бўлган бўлса, ҳозир бу кўрсаткич 11 459 330 дан 1 га тенг.
Шу билан бирга, ўшандан бери авиайўловчилар сони қарийб 10 баравар кўпайди ва йилига 4,7 миллиард кишига етди.
Эслатиб ўтамиз, Гондурасдаги авиаҳалокатда ҳалок бўлганлар сони 12 нафарга етди.