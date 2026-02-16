2025 йилда Қозоғистонда 515 та янги ОАВ рўйхатдан ўтказилди
ASTANA. Kazinform – Ўтган йили мамлакат бўйлаб 515 та янги оммавий ахборот воситаси рўйхатдан ўтказилди. Бу ҳақда Сенат депутатлари саволига Бош вазир Олжас Бектеновнинг берган жавобида айтилган.
“Туман ва шаҳар газеталари фондларининг сақланиши бўйича ҳудудлар бўйича таҳлил ўтказилди. Бугунги кунда мамлакатда 50 290 та оммавий ахборот воситаси рўйхатдан ўтган. 2025 йил ҳолатига кўра, мамлакатда 515 та янги оммавий ахборот воситаси рўйхатдан ўтган. Барча ҳудудларда туман ва шаҳар газеталарининг мажбурий бепул нусхалари кутубхоналарда, матбуот нашрларида ва шахсий архивларда сақланади”, - деди Олжас Бектенов ўз жавобида.
Масалан, Ҳукумат раҳбарининг сўзларига кўра, Алмати шаҳрида «Almaty aqshamy» ва «Вечерний Алматы» (1936 йил 28 апрелдан бери нашр этилади) газеталарининг барча сонларининг муқовалари «Алатау ақпарат» МЧЖ медиа-холдингида сақланади. Иккала газетанинг ҳам 1970-2021 йиллардаги сонлари рақамлаштирилган. Рақамлаштирилган нашрларнинг умумий ҳажми «Almaty aqshamy» 3306 та ва «Вечерний Алматы» 8551 та газеталарини ташкил этади. Қолган даврларда рақамлаштириш ишлари давом этмоқда.
“Абай вилоятида 1943-2025 йиллар оралиғида нашр этилган 16 та газетанинг 18 323 нусхаси сақланган. Алмати вилоятида 16 та газета ва 4 та журнал фаолият юритади ва тўпланган жилдларни рақамлаштириш бўйича ишлар олиб борилган. Ақтўбе вилоятида “Ақтўбе Медиа” МЧЖ қошидаги «Ақтөбе» минтақавий ижтимоий-сиёсий газетаси 1924 йилдан бери, «Актюбинский вестник» газетаси эса 1918 йилдан бери нашр этилиб келинмоқда. Ушбу газеталарнинг электрон (PDF) форматдаги нусхалари уларнинг архив фондларида сақланади. Шунингдек, ҳозирда хусусийлаштирилиб, ҳафтада бир марта нашр этиладиган 12 та туман газетаси фаолият юритмоқда. Ушбу туман газеталарининг маблағлари давлат кутубхоналарига ўтказилди”, – деди у.
Ҳукумат раҳбари Ақмола вилоятида нашр этилган газеталар сони 40 та эканлигини таъкидлади. 1941-2025 йилларда нашр этилган 120 466 нусха газета сақланмоқда. Атирау вилоятида 1921-1922, 1930-2021 йилларни қамраб олувчи газеталар сақлаш учун шаҳар кутубхонасига олиб кетилди. Уларнинг 9983 саҳифаси рақамлаштирилди. 1974-2025 йиллардаги газеталар таҳририятда фото ва электрон форматда сақланади.
“Астана, Жамбил, Шарқий Қозоғистон, Қарағанди вилоятларидан газеталар босма нашрлар ва кутубхоналар архивларида сақланади”, — деди Бош вазир.