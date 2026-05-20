20 майда Қозоғистонда кучли ёмғир, дўл ва совуқ бўлиши мумкин
ASTANA. Kazinform - Жанубий циклон ва унга боғлиқ атмосфера фронтал қисмлари 2026 йил 20 май, чоршанба куни Қозоғистондаги об-ҳавога таъсир қилишда давом этади, деб хабар беради Kazinform.
“Қазгидромет” синоптикларининг маълумотларига кўра, бир нечта ҳудудларда ёмғир ва момақалдироқ бўлиши кутилмоқда, мамлакат шимолида кучли ёғингарчилик, дўл ва кучли шамоллар бўлиши кутилмоқда, кечаси баъзи ҳудудларда совуқ бўлиши мумкин.
Фақат Қозоғистоннинг марказида, шарқида ва жануби-шарқида ёғингарчиликсиз об-ҳаво кутилмоқда. Мамлакат бўйлаб кучли шамоллар, жанубда ва ғарбда чанг бўронлари, ғарбда ва шимолда туман бўлиши кутилмоқда.
Шунингдек, Абай вилоятининг шарқида ва марказий қисмида, Шарқий Қозоғистон вилоятининг шимолида ва шарқида кечаси -2-3°C совуқ бўлиши кутилмоқда.