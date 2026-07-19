19 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ASTANA. Kazinform — Қозоғистоннинг энг йирик шаҳарлари — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform.
Kurs.kz маълумотларига кўра, мамлакат бўйлаб жорий ўртача валюта курси қуйидагича:
Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
● доллар: сотиб олиш — 468 тенге, сотиш – 474 тенге;
● евро: сотиб олиш — 535 тенге, сотиш — 544 тенге;
● рубль: сотиб олиш — 5,5 тенге, сотиш — 5,95 тенге.
Алматиаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
● доллар: сотиб олиш — 469 тенге, сотиш — 473 тенге;
● евро: сотиб олиш — 536 тенге, сотиш — 543 тенге;
● рубль: сотиб олиш — 5,67 тенге, сотиш — 5,68 тенге.
Чимкентда:
● доллар: сотиб олиш — 470,5 тенге, сотиш — 472,5 тенге;
● евро: сотиб олиш — 539 тенге, сотиш — 542 тенге;
● рубль: сотиб олиш — 5,67 тенге, сотиш — 5,43 тенге.
Расмий валюта курслари қуйидагича: 1 доллар — 470,53 тенге, 1 евро — 539,07 тенге, 1 рубль — 5,64 тенгега тенг.
Эслатиб ўтамиз, 18 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.