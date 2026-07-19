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    19 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ASTANA. Kazinform — Қозоғистоннинг энг йирик шаҳарлари — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform.

    валюта
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz маълумотларига кўра, мамлакат бўйлаб жорий ўртача валюта курси қуйидагича:

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    ● доллар: сотиб олиш — 468 тенге, сотиш – 474 тенге;

    ● евро: сотиб олиш — 535 тенге, сотиш — 544 тенге;

    ● рубль: сотиб олиш — 5,5 тенге, сотиш — 5,95 тенге.

    Алматиаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    ● доллар: сотиб олиш — 469 тенге, сотиш — 473 тенге;

    ● евро: сотиб олиш — 536 тенге, сотиш — 543 тенге;

    ● рубль: сотиб олиш — 5,67 тенге, сотиш — 5,68 тенге.

    Чимкентда:

    ● доллар: сотиб олиш — 470,5 тенге, сотиш — 472,5 тенге;

    ● евро: сотиб олиш — 539 тенге, сотиш — 542 тенге;

    ● рубль: сотиб олиш — 5,67 тенге, сотиш — 5,43 тенге.

    Расмий валюта курслари қуйидагича: 1 доллар — 470,53 тенге, 1 евро — 539,07 тенге, 1 рубль — 5,64 тенгега тенг.

    Эслатиб ўтамиз, 18 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Евро Иқтисодиёт Доллар Рубль
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
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