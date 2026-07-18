Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ASTANA. Kazinform — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларида асосий хорижий валюталарнинг курслари янгиланди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларидаги ўртача валюта курси:
— доллар: сотиб олиш — 467,95 тенге, сотиш — 474,95 тенге;
— евро: сотиб олиш — 535 тенге, сотиш — 545 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 5,72 тенге, сотиш — 5,92 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 471,2 тенге, сотиш — 473,55 тенге;
— евро: сотиб олиш — 537,61 тенге, сотиш — 543,03 тенге;
— Рубль: сотиб олиш — 5,67 тенге, сотиш — 5,81 тенге.
Чимкентда:
— доллар: сотиб олиш — 471,11 тенге, сотиш — 473,26 тенге;
— евро: сотиб олиш — 536,98 тенге, сотиш — 542,22 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 5,66 тенге, сотиш — 5,74 тенге.
Қозоғистон Миллий банкига кўра, 18 июлдаги расмий валюта курси: доллар — 469,83 тенге, евро — 536,83 тенге, рубл — 5,97 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 17 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.