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    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ASTANA. Kazinform — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларида асосий хорижий валюталарнинг курслари янгиланди.

    валюта
    Фото: freepik

    Kurs.kz маълумотларига кўра, Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларидаги ўртача валюта курси:

    — доллар: сотиб олиш — 467,95 тенге, сотиш — 474,95 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 535 тенге, сотиш — 545 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 5,72 тенге, сотиш — 5,92 тенге.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 471,2 тенге, сотиш — 473,55 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 537,61 тенге, сотиш — 543,03 тенге;

    — Рубль: сотиб олиш — 5,67 тенге, сотиш — 5,81 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар: сотиб олиш — 471,11 тенге, сотиш — 473,26 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 536,98 тенге, сотиш — 542,22 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 5,66 тенге, сотиш — 5,74 тенге.

    Қозоғистон Миллий банкига кўра, 18 июлдаги расмий валюта курси: доллар — 469,83 тенге, евро — 536,83 тенге, рубл — 5,97 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 17 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Евро Иқтисодиёт Доллар Рубль
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф