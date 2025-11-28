18 ёшли теннисчи Амир Омарханов ғалабалар сериясини 7 та ўйинга етказди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистонлик теннисчи, 18 ёшли Амир Омарханов Монастир (Тунис) ITF М15 турнирининг чорак финалига чиқди.
Ўтган ҳафта Қарағанди теннис мактаби битирувчиси Монастир турнирида кетма-кет бешта ўйинда ғалаба қозониб, профессионал фаолиятидаги биринчи ITF чемпионлигини қўлга киритди.
Ушбу муваффақият натижасида у АТP рейтингида 1115-ўриндан 1100-ўринга кўтарилди.
Чоршанба куни Амир биринчи раундда бельгиялик Луис Херманни 6:3, 7:5 ҳисобида мағлуб этди.
Пайшанба куни у швейцариялик Ноа Лепесни 6:4, 6:0 ҳисобида мағлуб этди.
Шундай қилиб, ўтган ҳафтани ҳам қўшиб ҳисоблаганда, Амир кетма-кет еттита ўйинда ғалаба қозонди.
Амир Омарханов ярим финал йўлланмаси учун дунё рейтингида 890-ўринни эгаллаган 21 ёшли ҳиндистонлик Чираг Духан билан рақобатлашади.
Эслатиб ўтамиз, Амир Омарханов профессионал фаолиятидаги илк унвонини қўлга киритди.