OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    13:10, 28 Ноябрь 2025 | GMT +5

    18 ёшли теннисчи Амир Омарханов ғалабалар сериясини 7 та ўйинга етказди

    ASTANА. Кazinform — Қозоғистонлик теннисчи, 18 ёшли Амир Омарханов Монастир (Тунис) ITF М15 турнирининг чорак финалига чиқди.

    Амир Омарханов
    Фото: ҚТФ

    Ўтган ҳафта Қарағанди теннис мактаби битирувчиси Монастир турнирида кетма-кет бешта ўйинда ғалаба қозониб, профессионал фаолиятидаги биринчи ITF чемпионлигини қўлга киритди.

    Ушбу муваффақият натижасида у АТP рейтингида 1115-ўриндан 1100-ўринга кўтарилди.

    Чоршанба куни Амир биринчи раундда бельгиялик Луис Херманни 6:3, 7:5 ҳисобида мағлуб этди.

    Пайшанба куни у швейцариялик Ноа Лепесни 6:4, 6:0 ҳисобида мағлуб этди.

    Шундай қилиб, ўтган ҳафтани ҳам қўшиб ҳисоблаганда, Амир кетма-кет еттита ўйинда ғалаба қозонди.

    Амир Омарханов ярим финал йўлланмаси учун дунё рейтингида 890-ўринни эгаллаган 21 ёшли ҳиндистонлик Чираг Духан билан рақобатлашади.

    Эслатиб ўтамиз, Амир Омарханов профессионал фаолиятидаги илк унвонини қўлга киритди.

    Теглар:
    Теннис Амир Омарханов Спорт
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!