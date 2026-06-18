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    18 июнь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Кazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталар курси тақдим этилди.

    курс валют
    Коллаж: Kazinform / Freepik / Pixabay

    Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 486,00 тенге, сотиш — 492,96 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 562,99 тенге, сотиш — 572,97 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,40 тенге, сотиш — 6,70 тенге;

    — юань: сотиб олиш — 69,08 тенге, сотиш — 74,02 тенге.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 488,42 тенге, сотиш — 490,60 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 565,66 тенге, сотиш — 570,75 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,46 тенге, сотиш — 6,58 тенге.

    — юань: сотиб олиш — 70,56 тенге, сотиш — 73,01 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 17 июнь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Евро Миллий банк Иқтисодиёт Доллар Биржа Рубль
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф