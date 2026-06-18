18 июнь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ALMATY. Кazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталар курси тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 486,00 тенге, сотиш — 492,96 тенге;
— евро: сотиб олиш — 562,99 тенге, сотиш — 572,97 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 6,40 тенге, сотиш — 6,70 тенге;
— юань: сотиб олиш — 69,08 тенге, сотиш — 74,02 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 488,42 тенге, сотиш — 490,60 тенге;
— евро: сотиб олиш — 565,66 тенге, сотиш — 570,75 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 6,46 тенге, сотиш — 6,58 тенге.
— юань: сотиб олиш — 70,56 тенге, сотиш — 73,01 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 17 июнь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.