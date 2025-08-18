18 август куни Қозоғистонда об-ҳаво қандай бўлади
ASTANA. Kazinform — “Қазгидромет” РДК 18 август куни Қозоғистонда синоптик вазият ва хавфли об-ҳаво ҳодисалари прогнозини эълон қилди, деб хабар беради Кazinform агентлиги.
Шимоли-ғарбий циклон ва у билан боғлиқ бўлган атмосфера фронтлари Қозоғистон ҳудудида ўз таъсирини сақлаб қолади – момақалдироқ ва ёғингарчилик бўлади, мамлакат шарқида кучли ёмғир ёғиши кутилмоқда, айрим туманларда дўл ёғиши мумкин. Фақат республиканинг ғарбида ҳаво қуруқ бўлиши кутилмоқда. Республика бўйлаб шамол тезлиги кучаяди, кечаси ва эрталаб шимол ва шарқда туман тушиши кутилмоқда.
Алмати вилоятида, Жетису вилоятининг ғарби ва жануби-шарқида, Атирау ғарбида, Ғарбий Қозоғистон вилоятининг жануби-ғарбида, Қизилўрда вилоятининг марказида, Жамбил вилоятининг жануби ва марказида, Шарқий Қозоғистон вилоятининг жанубида, Манғистау вилоятининг жануби-ғарбида ёнғин хавфи юқори.
Туркистон, Қизилўрда, Манғистау вилоятларида, Ғарбий Қозоғистон вилоятининг ғарбида, Алмати вилоятининг ғарби, шимоли, шарқида, Жамбил вилоятининг шимоли, ғарби, шарқида, Атирау вилоятининг жануби ва шарқида, Қарағанди вилоятининг шарқида, Қостанай, Ақтўбе, Улитау, Абай вилоятларининг жанубида фавқулодда ёнғин хавфи мавжуд.
Эслатиб ўтамиз, 17 август куни Қозоғистонда шамол тезлиги кучайиб, жала ва дўл ёғиши ҳақида хабар берган эдик.