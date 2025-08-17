OZ
    17 август куни Қозоғистонда шамол тезлиги кучайиб, жала ва дўл ёғади

    ASTANА. Кazinform – “Қазгидромет” РДК маълумотларига кўра, 17 август куни бутун Қозоғистон ҳудудига шимоли-ғарбий циклон ва унга алоқадор атмосфера фронтлари таъсир қилади.

    об-ҳаво
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Мамлакат бўйлаб момақалдироқ бўлиши ва ёмғир ёғиши кутилмоқда. Шимолий ва марказий ҳудудларда жала, айрим туманларда дўл ёғиши мумкин. Республика бўйлаб шамол тезлиги кучайиши кутилмоқда.

    Кечаси ва эрталаб шимоли-ғарбий ва шимолий ҳудудларда туман тушади.

    Ёнғин хавфи юқори бўлган ҳудудлар:

    • Алмати, Жетису вилоятлари;
    • Атирау вилоятининг ғарби;
    • Ғарбий Қозоғистон вилоятининг жануби-ғарби;
    • Қизилўрда вилоятининг маркази;
    • Жамбил вилоятининг жануби ва маркази;
    • Шарқий Қозоғистон вилоятининг жануби;
    • Манғистау вилоятининг жануби-ғарби;
    • Абай вилоятининг шимоли-ғарби;
    • Улитау вилоятининг шарқи ва маркази.

    Фавқулодда ёнғин хавфи мавжуд бўлган ҳудудлар:

    • Туркистон, Қизилўрда, Манғистау вилоятлари;
    • Ғарбий Қозоғистон вилоятининг ғарби;
    • Алмати вилоятининг ғарби, шимоли ва шарқи;
    • Жамбил вилоятининг шимоли, ғарби ва шарқи;
    • Атирау вилоятининг жануби ва шарқи;
    • Қостанай, Ақтўбе, Қарағанди, Улитау, Абай вилоятларининг жануби.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ 16 август куни Қозоғистон бўйлаб шамол тезлиги кучайиши ва туман тушиши ҳақида хабар берган эдик.

