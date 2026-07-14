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    14 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ASTANА. Кazinform — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим қилинди.

    5 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Астанада:

    • АҚШ доллари: сотиб олиш — 470,04 тенге, сотиш — 477,03 тенге;

    • евро: сотиб олиш — 535,04 тенге, сотиш — 545,04 тенге;

    • рубль: сотиб олиш — 5,71 тенге, сотиш — 6,01 тенге.

    Алматида:

    • АҚШ доллари: сотиб олиш — 471,77 тенге, сотиш — 474,64 тенге;

    • евро: сотиб олиш — 540,19 тенге, сотиш — 545,56 тенге;

    • рубль: сотиб олиш — 5,80 тенге, сотиш — 5,96 тенге.

    Чимкентда:

    • АҚШ доллари: сотиб олиш — 472,29 тенге, сотиш — 474,52 тенге;

    • евро: сотиб олиш — 539,43 тенге, сотиш — 545,73 тенге;

    • рубль: сотиб олиш — 5,80 тенге, сотиш — 5,87 тенге.

    Бугунги расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 477,11 тенге, 1 евро — 545,58 тенге, 1 рубль — 6,2 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 13 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Евро Миллий банк Доллар Биржа Рубль
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф