14 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ASTANА. Кazinform — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим қилинди.
Астанада:
• АҚШ доллари: сотиб олиш — 470,04 тенге, сотиш — 477,03 тенге;
• евро: сотиб олиш — 535,04 тенге, сотиш — 545,04 тенге;
• рубль: сотиб олиш — 5,71 тенге, сотиш — 6,01 тенге.
Алматида:
• АҚШ доллари: сотиб олиш — 471,77 тенге, сотиш — 474,64 тенге;
• евро: сотиб олиш — 540,19 тенге, сотиш — 545,56 тенге;
• рубль: сотиб олиш — 5,80 тенге, сотиш — 5,96 тенге.
Чимкентда:
• АҚШ доллари: сотиб олиш — 472,29 тенге, сотиш — 474,52 тенге;
• евро: сотиб олиш — 539,43 тенге, сотиш — 545,73 тенге;
• рубль: сотиб олиш — 5,80 тенге, сотиш — 5,87 тенге.
Бугунги расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 477,11 тенге, 1 евро — 545,58 тенге, 1 рубль — 6,2 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 13 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.