    14-16-fevral kunlari Qozog‘istonda ob-havo qanday bo‘ladi

    ASTANA. Kazinform – «Qazgidromet» RDK 14-16-fevral kunlari uchun ob-havo ma’lumotlarini e’lon qildi.

    об-ҳаво
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Qozog‘istonning aksariyat qismida antisiklon tizmasi ta’sirida yog‘ingarchiliksiz ob-havo saqlanib qoladi.

    15-fevraldan boshlab respublikaning g‘arbiga shimoli-g‘arbiy siklon harakatlana boshlaydi. Natijada, yomg‘ir va qor shaklida yog‘ingarchilik bo‘ladi, bo‘ron bo‘ladi va havo harorati asta-sekin mamlakat bo‘ylab ko‘tariladi.

    Mamlakatning janubi va janubi-sharqida, janubiy siklonlar bilan bog‘liq atmosfera frontal to‘lqinlarining o‘tishi tufayli, davr davomida yomg‘ir va qor shaklida yog‘ingarchilik va beqaror ob-havo saqlanib qoladi. 14-15-fevral kunlari yog‘ingarchilik kutilmoqda.

    Respublika bo‘ylab shamol kuchayadi, yaxvonlik hosil bo‘ladi va tuman tushadi.

