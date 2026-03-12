13 ёшгача бўлган болалар учун WhatsApp аккаунтлари энди ота-оналар назорати остида бўлади
ASTANА. Кazinform — WhatsApp 13 ёшгача бўлган болалар учун чекланган функцияларга эга махсус аккаунтларни ишга туширмоқда, деб хабар беради DW.
WhatsApp энди 13 ёшгача бўлган болалар учун махсус чекланган аккаунтларни таклиф қилмоқда. Ушбу аккаунтлар орқали болалар фақат хабарлар юборишлари ва қўнғироқ қилишлари мумкин. Профилни ўрнатгандан сўнг, уни ота-она ёки васий бошқаради: улар билан ким боғланиши мумкин, бола қайси гуруҳларга қўшилиши мумкин — шу шахс ҳал қилади. Ота-оналар шунингдек, номаълум контактлардан келган хабар сўровларини кўришлари ва махфийлик созламаларини бошқаришлари мумкин.
Эслатиб ўтамиз, Австралия болалар ва ўсмирларнинг ижтимоий тармоқлардан фойдаланишини тақиқлаган биринчи давлат эди. Бу уларнинг руҳий саломатлиги ҳақида хавотирларни кучайтирди. Баъзи мамлакатлар шунга ўхшаш чораларни жорий этишни муҳокама қилмоқда.
Таҳдиднинг яна бир сабаби мессенжерларга қилинган хакерлик ҳужумлари бўлиб, унда фойдаланувчилардан хавфсизлик кодлари ва PIN-кодларни ошкор қилиш сўралади. Бу фирибгарларга индивидуал аккаунтлар ва гуруҳ чатларига кириш имконини берди.
Ушбу янги тизим ёрдамида WhatsApp болалар хавфсизлигини оширмоқда ва уларнинг онлайн фаолиятини ота-оналари ёки васийлари назорати остига ўтказмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Мерц Германияда вояга етмаганлар учун ижтимоий тармоқлардаги чекловларни қўллаб-қувватлади.