Мерц Германияда вояга етмаганлар учун ижтимоий тармоқлардаги чекловларни қўллаб-қувватлади
ASTANА. Кazinform – Федерал канцлер Фридрих Мерц Machtwechsel подкастида ушбу ташаббус 20-21 февраль кунлари Штутгартда бўлиб ўтадиган Христиан демократик иттифоқи съездида муҳокама қилинишини айтди.
Мерцнинг сўзларига кўра, 14 ёшли немис ўсмирлари кунига 5 соатгача ёки ундан кўпроқ вақтни экран олдида ўтказадилар.
Унинг сўзларига кўра, бу мулоқотнинг йўқлиги ва ижтимоий хулқ-атвор билан боғлиқ муаммоларга олиб келади.
Канцлер умумий чекловларга шубҳа билан қарашини, аммо болалар хавфсизлиги муҳимроқ деб ҳисоблашини таъкидлади.
Илгари Германия Социал-демократик партияси 14 ёшгача бўлган болалар учун ижтимоий тармоқларни тўлиқ чеклашни қўллаб-қувватлаган эди.
Бундан ташқари, Социал-демократик партия 14-16 ёшдаги ўсмирлар учун махсус ижтимоий тармоқ имкониятларини жорий этишни таклиф қилди.
Федерал вазирлик вакили Штефани Хубиг болалар ва ўсмирлар киберҳужумлар, доимий таққослашлар ва сунъий гўзаллик идеалларига дуч келмасдан улғайишлари кераклигини айтди.
Христиан демократик иттифоқининг бошқа аъзолари ижтимоий тармоқларда ёш чекловини қўллаб-қувватладилар.
Масалан, Шлезвиг-Голштейн ва Шимолий Рейн-Вестфалия федерал штатларининг бош вазирлари Даниэль Гюнтер ва Хендрик Вюст. Социологик сўровларга кўра, немисларнинг аксарияти 16 ёшгача бўлган ўсмирлар учун ижтимоий тармоқларни чеклашни қўллаб-қувватлайди.
Эслатиб ўтамиз, Испания 16 ёшга тўлмаганларнинг ижтимоий тармоқлардан фойдаланишига чеклов қўймоқчи.