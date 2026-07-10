10 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ASTANА. Кazinform — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим қилинди.
Астанада:
• АҚШ доллари: сотиб олиш — 464,99 тенге, сотиш — 471,93 тенге;
• евро: сотиб олиш — 532,03 тенге, сотиш — 541,96 тенге;
• рубль: сотиб олиш — 5,74 тенге, сотиш — 6,05 тенге.
Алматида:
• АҚШ доллари: сотиб олиш — 466,94 тенге, сотиш — 469,38 тенге;
• евро: сотиб олиш — 532,56 тенге, сотиш — 545,41 тенге;
• рубль: сотиб олиш — 5,79 тенге, сотиш — 5,93 тенге.
Чимкентда:
• АҚШ доллари: сотиб олиш — 467,31 тенге, сотиш — 469,33 тенге;
• евро: сотиб олиш — 533,62 тенге, сотиш — 539,81 тенге;
• рубль: сотиб олиш — 5,79 тенге, сотиш — 5,87 тенге.
Бугунги расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 467,98 тенге, 1 евро — 533,88 тенге, 1 рубль — 6,14 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 9 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.