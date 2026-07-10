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    10 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ASTANА. Кazinform — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим қилинди.

    8 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Астанада:

    • АҚШ доллари: сотиб олиш — 464,99 тенге, сотиш — 471,93 тенге;

    • евро: сотиб олиш — 532,03 тенге, сотиш — 541,96 тенге;

    • рубль: сотиб олиш — 5,74 тенге, сотиш — 6,05 тенге.

    Алматида:

    • АҚШ доллари: сотиб олиш — 466,94 тенге, сотиш — 469,38 тенге;

    • евро: сотиб олиш — 532,56 тенге, сотиш — 545,41 тенге;

    • рубль: сотиб олиш — 5,79 тенге, сотиш — 5,93 тенге.

    Чимкентда:

    • АҚШ доллари: сотиб олиш — 467,31 тенге, сотиш — 469,33 тенге;

    • евро: сотиб олиш — 533,62 тенге, сотиш — 539,81 тенге;

    • рубль: сотиб олиш — 5,79 тенге, сотиш — 5,87 тенге.

    Бугунги расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 467,98 тенге, 1 евро — 533,88 тенге, 1 рубль — 6,14 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 9 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Евро Миллий банк Доллар Биржа Рубль
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф