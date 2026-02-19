15:09, 19 Февраль 2026 | GMT +5
1 йилда Ўзбекистонда қарийб 3,5 млн тонна мева ва резаворлар етиштирилган
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларга кўра, 2025 йилда республикадаги барча тоифадаги хўжаликлар томонидан 3 479 624 тонна мева ва резаворлар етиштирилган.
Бу кўрсаткич ўтган йилининг мос даврига нисбатан 6,4 % га ўсди.
Ҳудудлар кесимида етиштирилган мева ва резаворлар ҳажми:
- Қорақалпоғистон Республикаси – 79 975 тонна
- Андижон вилояти – 751 887 тонна
- Бухоро вилояти – 312 996 тонна
- Жиззах вилояти – 111 228 тонна
- Қашқадарё вилояти – 215 248 тонна
- Навоий вилояти – 114 021 тонна
- Наманган вилояти – 416 146 тонна
- Самарқанд вилояти – 408 356 тонна
- Сурхондарё вилояти – 194 837 тонна
- Сирдарё вилояти – 51 577 тонна
- Тошкент вилояти – 159 493 тонна
- Фарғона вилояти – 472 969 тонна
- Хоразм вилояти – 189 940 тонна
- Тошкент шаҳри – 951 тонна
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, 2025 йилда Ўзбекистондаги барча тоифадаги хўжаликлар томонидан 1 983 039 тонна узум етиштирилган.