    15:09, 19 Февраль 2026 | GMT +5

    1 йилда Ўзбекистонда қарийб 3,5 млн тонна мева ва резаворлар етиштирилган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларга кўра, 2025 йилда республикадаги барча тоифадаги хўжаликлар томонидан 3 479 624 тонна мева ва резаворлар етиштирилган.

    мева ва резаворлар
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич ўтган йилининг мос даврига нисбатан 6,4 % га ўсди.

    Ҳудудлар кесимида етиштирилган мева ва резаворлар ҳажми:

    • Қорақалпоғистон Республикаси – 79 975 тонна
    • Андижон вилояти – 751 887 тонна
    • Бухоро вилояти – 312 996 тонна
    • Жиззах вилояти – 111 228 тонна
    • Қашқадарё вилояти – 215 248 тонна
    • Навоий вилояти – 114 021 тонна
    • Наманган вилояти – 416 146 тонна
    • Самарқанд вилояти – 408 356 тонна
    • Сурхондарё вилояти – 194 837 тонна
    • Сирдарё вилояти – 51 577 тонна
    • Тошкент вилояти – 159 493 тонна
    • Фарғона вилояти – 472 969 тонна
    • Хоразм вилояти – 189 940 тонна
    • Тошкент шаҳри – 951 тонна

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, 2025 йилда Ўзбекистондаги барча тоифадаги хўжаликлар томонидан 1 983 039 тонна узум етиштирилган.

    Марказий Осиё хабарлари Ўзбекистон
