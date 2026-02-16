16:10, 16 Февраль 2026 | GMT +5
1 йилда Ўзбекистонда қарийб 2 млн тонна узум етиштирилган
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, 2025 йилда республикадаги барча тоифадаги хўжаликлар томонидан 1 983 039 тонна узум етиштирилган.
Бу кўрсаткич 2024 йилга нисбатан 7,6 фоизга ўсган.
Ҳудудлар кесимида етиштирилган узум ҳажми қуйидагича:
- Қорақалпоғистон Республикаси – 16 236 тонна
- Андижон вилояти – 92 057 тонна
- Бухоро вилояти – 241 389 тонна
- Жиззах вилояти – 38 374 тонна
- Қашқадарё вилояти – 131 708 тонна
- Навоий вилояти – 99 389 тонна
- Наманган вилояти – 167 333 тонна
- Самарқанд вилояти – 696 952 тонна
- Сурхондарё вилояти – 94 443 тонна
- Сирдарё вилояти – 18 681 тонна
- Тошкент вилояти – 102 198 тонна
- Фарғона вилояти – 229 063 тонна
- Хоразм вилояти – 55 079 тонна
- Тошкент шаҳри – 137 тонна
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилда Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмасида импорт ҳажми 47,4 млрд АҚШ долларини ташкил этди.