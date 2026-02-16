OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    16:10, 16 Февраль 2026 | GMT +5

    1 йилда Ўзбекистонда қарийб 2 млн тонна узум етиштирилган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, 2025 йилда республикадаги барча тоифадаги хўжаликлар томонидан 1 983 039 тонна узум етиштирилган.

    узум
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич 2024 йилга нисбатан 7,6 фоизга ўсган.

    Ҳудудлар кесимида етиштирилган узум ҳажми қуйидагича:

    • Қорақалпоғистон Республикаси – 16 236 тонна
    • Андижон вилояти – 92 057 тонна
    • Бухоро вилояти – 241 389 тонна
    • Жиззах вилояти – 38 374 тонна
    • Қашқадарё вилояти – 131 708 тонна
    • Навоий вилояти – 99 389 тонна
    • Наманган вилояти – 167 333 тонна
    • Самарқанд вилояти – 696 952 тонна
    • Сурхондарё вилояти – 94 443 тонна
    • Сирдарё вилояти – 18 681 тонна
    • Тошкент вилояти – 102 198 тонна
    • Фарғона вилояти – 229 063 тонна
    • Хоразм вилояти – 55 079 тонна
    • Тошкент шаҳри – 137 тонна

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилда Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмасида импорт ҳажми 47,4 млрд АҚШ долларини ташкил этди.

    Теглар:
    Марказий Осиё хабарлари Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!