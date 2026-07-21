KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    1 сентябрдан автомобилларни ноқонуний олиб киришга қарши янги чоралар кучга киради

    ASTANА. Кazinform — Қозоғистон Республикаси Бош вазири Олжас Бектенов 10 кун ичида мамлакатга автомобилларни ноқонуний олиб киришнинг олдини олишга қаратилган чора-тадбирлар мажмуасини ишлаб чиқишни буюрди. Янги талаблар 2026 йил 1 сентябрдан кучга киради.

    автомобиллар
    Фото: Business Media

    Бош вазир мамлакат ҳудудига транспорт воситаларини ноқонуний олиб кириш ҳолатлари ҳали ҳам рўйхатга олинаётганини таъкидлади. Бундай транспорт воситаларининг аксарияти техник ва экологик талабларга жавоб бермайди.

    — Бу, бошқалар қатори, божхона қонунчилигини қонуний қўллаш амалиётидаги бўшлиқлар билан боғлиқ. Молия вазирлиги Саноат вазирлиги билан биргаликда ўн кун ичида мамлакат ҳудудига автомобилларни ноқонуний олиб киришнинг олдини олиш бўйича чора-тадбирлар мажмуасини ишлаб чиқиши керак. Мавжуд қонунчилик нормаларини талқин қилишда аниқ ва бир хил позиция бўлиши лозим, — деди Олжас Бектенов.

    Божхона маъмурияти ва техник тартибга солиш соҳасидаги тегишли ёндашувлар жорий йилнинг 1 сентябридан кучга кириши керак.

    Эслатиб ўтамиз, Ҳукумат йиғилишида ҚР Саноат ва қурилиш вазири Ерсайин Нағаспаев автомобиль ишлаб чиқаришни ривожлантириш ҳақида маълум қилди.

    ҚР Саноат ва қурилиш вазирлиги Ҳукумат йиғилиши ҚР Молия вазирлиги Автомобиль
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф