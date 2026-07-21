1 сентябрдан автомобилларни ноқонуний олиб киришга қарши янги чоралар кучга киради
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон Республикаси Бош вазири Олжас Бектенов 10 кун ичида мамлакатга автомобилларни ноқонуний олиб киришнинг олдини олишга қаратилган чора-тадбирлар мажмуасини ишлаб чиқишни буюрди. Янги талаблар 2026 йил 1 сентябрдан кучга киради.
Бош вазир мамлакат ҳудудига транспорт воситаларини ноқонуний олиб кириш ҳолатлари ҳали ҳам рўйхатга олинаётганини таъкидлади. Бундай транспорт воситаларининг аксарияти техник ва экологик талабларга жавоб бермайди.
— Бу, бошқалар қатори, божхона қонунчилигини қонуний қўллаш амалиётидаги бўшлиқлар билан боғлиқ. Молия вазирлиги Саноат вазирлиги билан биргаликда ўн кун ичида мамлакат ҳудудига автомобилларни ноқонуний олиб киришнинг олдини олиш бўйича чора-тадбирлар мажмуасини ишлаб чиқиши керак. Мавжуд қонунчилик нормаларини талқин қилишда аниқ ва бир хил позиция бўлиши лозим, — деди Олжас Бектенов.
Божхона маъмурияти ва техник тартибга солиш соҳасидаги тегишли ёндашувлар жорий йилнинг 1 сентябридан кучга кириши керак.
Эслатиб ўтамиз, Ҳукумат йиғилишида ҚР Саноат ва қурилиш вазири Ерсайин Нағаспаев автомобиль ишлаб чиқаришни ривожлантириш ҳақида маълум қилди.