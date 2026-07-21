Ўтган йили Қозоғистонда 171 400 та автомобиль ишлаб чиқарилди
ASTANА. Кazinform — Ҳукумат йиғилишида ҚР Саноат ва қурилиш вазири Ерсайин Нағаспаев автомобиль ишлаб чиқаришни ривожлантириш ҳақида маълум қилди.
— Ҳозирги кунда автомобиль саноати маҳаллий автомобилсозлик соҳасидаги стратегик йўналишлардан бири ҳисобланади. У дунёнинг ривожланган мамлакатлари тажрибасига мувофиқ босқичма-босқич ривожланмоқда. Масалан, Кореяда ушбу саноатни шакллантириш учун тахминан 30 йил керак бўлди. 2010-2019 йилларда мамлакатимизда маҳаллий автомобиль ишлаб чиқаришга асос солинди. Бу даврда бозорга етакчи жаҳон брендлари кириб келди ва йиғиш ишлаб чиқариш йўлга қўйилди. Натижада автомобиль ишлаб чиқариш ҳажми 3 мингдан 50 минг донагача ошди, — деди у.
2020 йилдан бошлаб эса саноат ривожланишнинг янги босқичига ўтди.
— Пайвандлаш ва бўяш жараёнларини ўз ичига олган мураккаб йиғиш ишлаб чиқариши жорий этила бошланди. Натижада, ишлаб чиқариш қуввати ошди ва йил охирида 171 400 та автомобиль ишлаб чиқарилди. Ўтган йилдан бери автомобилсозлик саноати ривожланишида янги босқич бошланди, — деди вазир.
Эслатиб ўтамиз, июнь ойида Қозоғистонда 167,8 мингта автомобиль рўйхатдан ўтган.