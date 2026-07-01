KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    1 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ASTANA. Kazinform — Қозоғистоннинг энг йирик шаҳарлари — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларидаги доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим этилди.

    валюта
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz маълумотларига кўра, мамлакатдаги жорий ўртача валюталар курси:

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    доллар: сотиб олиш — 475,01 тенге, сотиш — 482,00 тенге;

    евро: сотиб олиш — 544,01 тенге, сотиш — 554,01 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 5,85 тенге, сотиш — 6,15 тенге.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    доллар: сотиб олиш — 477,81 тенге, сотиш — 480,40 тенге;

    евро: сотиб олиш — 544,62 тенге, сотиш — 550,40 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 5,92 тенге, сотиш — 6,08 тенге.

    Чимкентда:

    доллар: сотиб олиш — 478,63 тенге, сотиш — 480,91 тенге;

    евро: сотиб олиш — 545,22 тенге, сотиш — 552,30 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 5,92 тенге, сотиш — 6,04 тенге.

    Бугунги расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 480,72 тенгега, 1 евро — 548,07 тенгега, 1 рубль — 6,14 тенгега тенг.

    Эслатиб ўтамиз, 30 июнь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Евро Миллий банк Иқтисодиёт Доллар Биржа Рубль
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф