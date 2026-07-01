1 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ASTANA. Kazinform — Қозоғистоннинг энг йирик шаҳарлари — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларидаги доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, мамлакатдаги жорий ўртача валюталар курси:
Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
доллар: сотиб олиш — 475,01 тенге, сотиш — 482,00 тенге;
евро: сотиб олиш — 544,01 тенге, сотиш — 554,01 тенге;
рубль: сотиб олиш — 5,85 тенге, сотиш — 6,15 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
доллар: сотиб олиш — 477,81 тенге, сотиш — 480,40 тенге;
евро: сотиб олиш — 544,62 тенге, сотиш — 550,40 тенге;
рубль: сотиб олиш — 5,92 тенге, сотиш — 6,08 тенге.
Чимкентда:
доллар: сотиб олиш — 478,63 тенге, сотиш — 480,91 тенге;
евро: сотиб олиш — 545,22 тенге, сотиш — 552,30 тенге;
рубль: сотиб олиш — 5,92 тенге, сотиш — 6,04 тенге.
Бугунги расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 480,72 тенгега, 1 евро — 548,07 тенгега, 1 рубль — 6,14 тенгега тенг.
Эслатиб ўтамиз, 30 июнь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.