1 декабрдан бошлаб Қозоғистонда автомобиллар лизингга берилади
ASTANА. Кazinform – Қозоғистон Республикаси Парламенти Мажилиси депутати Олжас Қуспеков Jibek Joly телеканалининг «Бүгін LIVE» кўрсатувида автолизингнинг самарадорлиги ва хусусиятларини батафсил тушунтирди.
Депутатнинг сўзларига кўра, ҳозирда мамлакатда лизинг фақат юридик шахсларга, яъни автомобиллар паркига эга компанияларга берилади. Жаҳон тажрибаси шуни кўрсатадики, масалан, Қўшма Штатларда автомобилларнинг тўртдан бир қисми лизингга берилади.
– Лизинг – бу сизга автомобилни узоқ муддатга ижарага олиш ва муддат охирида уни тўлиқ сотиб олиш имконини берувчи воситадир. Автомобиль кредитидан асосий фарқи шундаки, харидор автомобилдан фойдаланиш пайтида унинг амортизациясини тўлайди, шунинг учун тўлов ва ойлик тўлов арзонроқ. АҚШда одамлар ижарага олинган автомобилларидан икки-уч йил давомида фойдаланадилар ва кейин уни янгисига алмаштирадилар. Асосий хавф шундаки, агар автомобилни лизингга олган компания банкрот бўлса, одамлар автомобилини йўқотиши мумкин, - деди Олжас Қуспеков.
Депутат таъкидлаганидек, Respublica партияси фуқаролар учун автолизинг тизимини жорий этиш таклифини биринчи марта 2023 йилда кўтарган эди.
– Кўпгина қозоғистонликлар учун автомобиль сотиб олиш катта молиявий юкдир. Ҳамма ҳам қиммат кредит ололмайди, дастлабки тўловни йиғиш учун йиллар керак бўлади. Биз бу масалани икки йил олдин кўтарган эдик ва энди унинг амалда қўлланилишига умид бор, — деди депутат.
Қуспековнинг сўзларига кўра, 2024 йилги ҳисоботга кўра, Қозоғистонда 5 миллион 574 мингта автомобиль рўйхатга олинган, уларнинг 50 фоиздан ортиғи 20 ёшдан ошган.
– Транспорт фақат бойлар юрадиган восита эмас, биз уни оддий фуқаролар учун арзон қилишимиз керак. Бу йил бу йўналишдаги асосий ишлар бошланади, — деди депутат.
Шуни таъкидлаш жоизки, 1 декабрдан бошлаб Қозоғистонда жисмоний шахслар учун янги автолизинг дастури ишга туширилади.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда лизинг ассоциацияси ташкил этилди.