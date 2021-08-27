1,5 миллион ўзбекистонлик коронавирусга қарши тўлиқ эмланди
Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлигининг маълумотларига кўра, бугунги кунда республикада жами 13 166 524 та вакцина ишлатилган бўлиб, 9 093 178 киши биринчи компонент билан эмланган, ўз навбатида 995.317 ва 1.078.029 киши иккинчи, учинчи компонент ўзбек вакцинаси (Хитой-Ўзбек ZF-UZ-VAC2001 вакцинаси уч компонентдан иборат) билан эмланган.
Ҳаммаси бўлиб, 1 556 007 ўзбекистонлик эмлашнинг тўлиқ курсини олди, бу республика аҳолисининг 4,3 фоизини ташкил қилади (2021 йил бошида 34,5 млн.).
Эслатиб ўтамиз, эмлаш кампанияси Ўзбекистонда 1 апрелдан бошланган. Эмлаш тўртта дори воситасида амалга оширилади: Европанинг AstraZeneca вактсинаси, Хитой-Ўзбек ZF-UZ-VAC2001, Россиянинг «Спутник-V» ва 1 августдан АҚШнинг Moderna вакциналари. Эпидемиологик вазиятнинг кескинлашуви фонида 3 август куни Ўзбекистонда меҳнатга лаёқатли аҳолини мажбурий эмлашнинг ҳуқуқий асосларини белгиловчи қонун қабул қилинди.
Муаллиф: Мадибек Жанибеков