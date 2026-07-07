Зилзила: Венесуэлага Хитойнинг илк гуманитар ёрдами етказилди
ASTANA. Kazinform — Хитой томонидан зилзиладан жабрланганлар учун юборилган биринчи гуманитар ёрдам юки Венесуэлага етиб келди, деб хабар беради Синьхуа агентлиги.
Хитой ҳукумати Венесуэлага йўллаган биринчи гуманитар ёрдам партияси душанба куни мамлакат пойтахти Каракас яқинида жойлашган Майкетия шаҳридаги Симон Боливар номидаги халқаро аэропортга етказилди.
Аэропортда бўлиб ўтган гуманитар юкни топшириш маросимида Венесуэла ташқи ишлар вазири Иван Хиль ҳамда Хитой Халқ Республикасининг Венесуэладаги элчиси Лань Ху иштирок этди.
Иван Хиль Венесуэла халқи номидан Хитой ҳукумати ва мамлакат раҳбариятига кўрсатилган гуманитар ёрдам учун миннатдорлик билдирди. Унинг таъкидлашича, вайронкор зилзилалардан кейин Хитой томони Венесуэла ҳукумати билан яқин ҳамкорлик ўрнатган.
Унинг сўзларига кўра, чодирлар ва электр генераторларини ўз ичига олган мазкур гуманитар юк табиий офат оқибатида бошпанасиз қолган аҳоли учун жуда муҳим аҳамиятга эга. Шунингдек, бу ёрдам ҳар қандай шароитда ҳам сақланиб қоладиган икки мамлакат ўртасидаги ҳар томонлама стратегик шерикликнинг ёрқин ифодаси эканини таъкидлади.
Иван Хиль Венесуэладаги хитой жамоаси ҳамда хитой капитали иштирокидаги корхоналар офатнинг дастлабки куниданоқ ёрдам қўлини чўзганини, қутқарув ишларида иштирок этганини ва мажбуран кўчирилган аҳолига кўмак берганини алоҳида қайд этди.
Венесуэла ташқи ишлар вазирининг айтишича, ушбу воқеалар жамоатчиликни чуқур таъсирлантирган. Унинг сўзларига кўра, Венесуэла халқи Хитойнинг қўллаб-қувватлашини яққол ҳис қилди ва бир ҳудудда яшаётган икки халқ ўртасидаги дўстлик янада мустаҳкамланди.
Эслатиб ўтамиз, 24 июнь куни кечқурун Венесуэлада сўнгги 100 йилдан ортиқ вақт ичидаги энг кучли зилзила содир бўлди. Бир дақиқа ичида магнитудаси 7 баллдан юқори бўлган иккита кучли ерости силкиниши қайд этилди.
Сўнгги маълумотларга кўра, табиий офат оқибатида 3 535 киши ҳалок бўлган, яна 16 740 киши турли даражада жароҳат олган.