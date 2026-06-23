Жуфтлик ва учталик эгизаклар энг кўп қайси ҳудудларда туғилади
ASTANA. Kazinform — 2026 йил январь–апрель ойларида Қозоғистонда 1926 та жуфтлик ва 54 та учталик эгизаклар қайд этилди. Бу даврда тўртликлар қайд этилмаган.
Миллий статистика бюроси маълумотига кўра, эгизаклар орасда жуфтликлар сони бўйича Туркистон вилояти етакчилик қилди — 263 та ҳолат. Кейинги ўринларда Алмати (245) ва Алмати вилояти (175) жойлашган.
Учталиклар бўйича ҳам Туркистон вилояти, Атирау вилояти ва Чимкент етакчи ҳисобланади — ҳар бир ҳудудда 3 тадан ҳолат қайд этилган, яъни жами 9 чақалоқ туғилган.
2026 йил январь–апрель ойларида туғилган болаларнинг умумий сони 99,4 мингга етди.
Туғилиш кўрсаткичининг энг юқори даражаси Туркистон вилоятида (1000 аҳолига 19,75), Чимкентда (19,39) ва Манғистау вилоятида (19,28) қайд этилди.