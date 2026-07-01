ЖССТ раҳбари Суданда вабо касаллиги авж олганини маълум қилди
ASTANA. Kazinform — Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти бош директори Тедрос Адханом Гебрейесус Суданнинг Ғарбий Кордофан штатида вабо касаллиги авж олганини маълум қилди.
“2026 йил 20 июнь ҳолатига кўра, Соғлиқни сақлаш вазирлиги вабо касаллигининг 838 та гумонли ҳолати, 7 та тасдиқланган ҳолат ва 117 та ўлим ҳақида хабар берди”, — деб ёзди у X ижтимоий тармоғида.
Унинг айтишича, эпидемия қуролли можаро оқибатида соғлиқни сақлаш тизимида юзага келган узлуксиз издан чиқишлар фонида кучаймоқда.
“Аҳолининг кўчиши муҳим тиббий хизматлардан фойдаланишга тўсқинлик қилмоқда. Шунингдек, хавфсизлик билан боғлиқ муаммолар ва ҳудудларга кириш имкониятининг чеклангани тезкор жавоб гуруҳларини жойлаштиришни, шунингдек тиббий жиҳозлар ҳамда гуманитар ёрдам етказиб беришни кечиктирмоқда”, — деди Тедрос Адханом Гебрейесус.
Унинг таъкидлашича, Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти ҳамкорлар билан биргаликда соғлиқни сақлаш соҳасидаги чора-тадбирларни мувофиқлаштирмоқда, вабони даволаш марказлари ва оғиз орқали регидратация бўлимларини кенгайтирмоқда, вабони даволаш учун тиббий тўпламлар етказиб бермоқда, қўл ювиш станцияларини ўрнатмоқда, сувни хлорлаш бўйича мутахассисларни ўқитмоқда ҳамда жамоат саломатлиги соҳасидаги маърифий ишларини қўллаб-қувватламоқда.
Эслатиб ўтамиз, Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) ўтган ой жаҳон ОАВ эътиборини тортган хантавирус эпидемияси расман 2 июлда якунланиши мумкинлигини маълум қилган эди.
Шунингдек, Соғлиқни сақлаш вазирлигига ЖССТ рўйхатига киритилган дори воситаларини рўйхатдан ўтказиш ваколати берилиши ҳақида ҳам хабар берилган эди.