Жоржа Мелони Тоқаевга миннатдорчилик билдирди
ASTANА. Кazinform — Италия Республикаси Бош вазири Жоржа Мелони бу ҳақда ўзининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида ёзди.
Жоржа Мелони Президент Қасим-Жомарт Тоқаевга самимий дўстлиги учун миннатдорчилик билдирди.
— Стратегик қарашларга ва келажакка умид боғлаган раҳбар билан ишлаш мен учун катта мамнуният. Биз Италия ва Қозоғистон ўртасидаги муносабатларни мустаҳкамламоқдамиз, энергетика ва муҳим минерал ресурслардан тортиб, олий таълим соҳасидаги ҳамкорликка қадар бўлган соҳаларда янги стратегик имкониятларни очмоқдамиз.
Биз халқларимизнинг ўсиб-униши ва фаровонлиги учун бу йўлда ишимизни давом эттирамиз, — деб ёзган у.
Grazie Presidente @TokayevKZ per le parole di stima e per la sincera amicizia che ha sempre caratterizzato i nostri incontri.— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) September 5, 2026
È un piacere lavorare con un leader che guarda al futuro con visione. Insieme stiamo rafforzando i rapporti tra Italia e Kazakistan, aprendo a nuove e… https://t.co/ky2VgybjE6
Эслатиб ўтамиз, ўтган йилнинг май ойида Италия Бош вазири Қозоғистонга расмий ташриф буюрган эди.
ҚР Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев Ақордада Қозоғистонга расмий ташриф билан Жоржа Мелонини кутиб олди.
Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Ақордада Қозоғистонга расмий ташриф билан келган Италия Бош вазири Жоржа Мелони билан музокара ўтказди.