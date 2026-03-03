Жиноятчилик 8 фоизга камайди: Ички ишлар вазири Президентга ҳисобот берди
ASTANА. Кazinform - Давлат раҳбари Қозоғистон Республикаси Ички ишлар вазири Ержан Саденовни қабул қилди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Президентга мамлакатдаги жиноятчилик ҳолати ва жамоат хавфсизлиги ва ҳуқуқий интизомни таъминлаш бўйича илгари берилган топшириқларнинг бажарилиши ҳақида ахборот тақдим этилди.
Ержан Саденовнинг хабар беришича, Қозоғистонда жиноятчилик даражаси жорий йилнинг дастлабки икки ойида 8 фоизга камайган. Бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 1,3 мингтага кам. Асосий тоифадаги жиноятлар бўйича кўрсаткичлар пасайган ва жиноятларни аниқлаш даражаси ошган.
Интернетдаги фирибгарликка қарши тизимли кураш давом этмоқда. Профилактик чоралар ва хорижий ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари билан ҳамкорлик туфайли кибержиноятчилик ҳажми 4 фоизга камайди.
Уюшган жиноятчиликка қарши кураш доирасида 71 киши жиноий жавобгарликка тортилди ва 11 та гуруҳнинг фаолияти тўхтатилди.
Гиёҳванд моддалар билан боғлиқ жиноятларга қарши кураш фаол олиб борилмоқда: бешта гиёҳванд моддалар лабораторияси йўқ қилинди. 881,5 килограмм турли хил гиёҳванд моддалар, жумладан, 104 килограммдан ортиқ синтетик гиёҳванд моддаларнинг ноқонуний муомалага киришининг олди олинди.
Қасим-Жомарт Тоқаевга кўчаларда ҳуқуқий интизомни таъминлаш ва йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш учун рақамли ечимлардан кенг фойдаланиш, миграция назоратини кучайтириш ва жазоларнинг олдини олиш чоралари ҳақида ахборот берилди.
Фуқароларни ҳимоя қилишга қаратилган қонунчилик ташаббусларига алоҳида эътибор қаратилди. 2025 йилда "Жиноятчиликнинг олдини олиш тўғрисида"ги қонун қабул қилинди. Дропшипинг, сталкинг ва мажбурий никоҳ учун жиноий жавобгарлик жорий этилди.
Учрашув якунида Давлат раҳбари мамлакатда жамоат хавфсизлиги ва ҳуқуқий интизомни янада мустаҳкамлашга қаратилган бир қатор аниқ топшириқлар берди.
