Жибек Қуламбаева жаҳон рейтингида юқорига кўтарилди
ASTANA. Kazinform — Аёллар тенниси ассоциацияси (WТА) яккалик ва жуфтлик баҳсларида янгиланган рейтингларни эълон қилди.
Яккалик рейтингда ТОП-10 таликда ҳеч қандай ўзгариш бўлмади. Қозоғистоннинг биринчи ракеткаси Елена Рибакина 2-ўринда қолди.
Юлия Путинцева 72-ўриндан 74-ўринга тушиб кетди, Зарина Дияс эса 306-ўринда. Ўтган ҳафта Ҳиндистонда бўлиб ўтган ITF W15 турнирининг ярим финалига чиққан Жибек Қуламбаева 422-ўриндан 406-ўринга кўтарилди.
Аружан Сағиндиқова 768-ўринда (+1), Соня Жиенбаева эса 1023-ўринда (-4).
Жуфтликлар рейтингида Қозоғистоннинг биринчи ракеткаси Анна Данилина 7-ўринни сақлаб қолди, Чарльстонда (АҚШ) бўлиб ўтган WТА 500 турнирининг ярим финалига чиққан Юлия Путинцева эса 207-ўриндан 142-ўринга кўтарилди.
Ҳозирда Қозоғистон терма жамоаси аъзолари А. Данилина, А. Сағиндиқова ва С. Жиенбаева Астанада Billie Jean King Cup доирасида 10–11 апрель кунлари Канадага қарши бўлиб ўтадиган учрашувга пойтахтда тайёргарлик кўрмоқда. Жибек ва Юлия бугун етиб келади.
Эркаклар ўртасида Тенис профессионаллари ассоциацияси (APT) рейтингида Александр Бублик 11-ўринда қолмоқда.
Александр Шевченко 76-ўриндан 77-ўринга кўтарилди, Тимофей Скатов эса 202-ўриндан 198-ўринга кўтарилиб, ТОП-200 га қайтди.