Жибек Қуламбаева Туркиядаги турнирнинг ярим финалига йўл олди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистонлик теннисчи Жибек Қуламбаева Туркиянинг Анталья шаҳрида бўлиб ўтаётган WТА 125 турнирининг ярим финалига йўл олди.
Қозоғистонлик спортчи Ҳиндистон вакили Рутужа Бхосале билан жуфтлик баҳсларида иштирок этмоқда.
Чорак финалда Қуламбаева — Бхосале испаниялик Ирене Бурильо Эскорихуэла ва Лейре Ромеро билан учрашиб, иккала сетни ҳам 6:0, 6:4 ҳисобида ютишди.
Ўйин 1 соат 18 дақиқа давом этди.
Бундан Қуламбаева — Бхосале Полша вакили Гина Файстель ва кипрлик Ралука Сербанни 6:2, 6:2 ҳисобида мағлуб этишган эди.
Эслатиб ўтамиз, Елена Рибакина дунёнинг биринчи ракеткасига айланди.