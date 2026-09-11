KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Жибек Қуламбаева Туркиядаги турнирнинг ярим финалига йўл олди

    ASTANА. Кazinform — Қозоғистонлик теннисчи Жибек Қуламбаева Туркиянинг Анталья шаҳрида бўлиб ўтаётган WТА 125 турнирининг ярим финалига йўл олди.

    Қуламбаева
    Фото: ҚТФ

    Қозоғистонлик спортчи Ҳиндистон вакили Рутужа Бхосале билан жуфтлик баҳсларида иштирок этмоқда.

    Чорак финалда Қуламбаева — Бхосале испаниялик Ирене Бурильо Эскорихуэла ва Лейре Ромеро билан учрашиб, иккала сетни ҳам 6:0, 6:4 ҳисобида ютишди.

    Ўйин 1 соат 18 дақиқа давом этди.

    Бундан Қуламбаева — Бхосале Полша вакили Гина Файстель ва кипрлик Ралука Сербанни 6:2, 6:2 ҳисобида мағлуб этишган эди.

    Эслатиб ўтамиз, Елена Рибакина дунёнинг биринчи ракеткасига айланди.

    Теннис Жибек Қуламбаева Спорт
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф