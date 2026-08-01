Жибек Қуламбаева Испаниядаги турнирнинг финалига йўл олди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон терма жамоаси аъзоси Жибек Қуламбаева Маспаломас (Испания, Гран-Канария) ITF W100 турнирининг жуфтлик баҳсларида финалга йўл олди.
Турнирнинг 2-ракеткаси сифатида рўйхатга олинган қозоғистонлик теннисчи чехиялик Анна Шишкова билан бирга ярим финалда португалиялик Франциска Жорже — Матильда Жоржега қарши тўқнаш келди.
Иккала сет ҳам тай-брейкда якунланди, улар қозоғистонлик-чехиялик жуфтлик фойдасига ҳал бўлди — 7:6 (7:5), 7:6 (7:3).
Ўйин 2 соат 8 дақиқа давом этди.
Жибек Қуламбаева — Анна Шишкова финалда турнирнинг 3-ракеткалари, швециялик Лиза Заар — чехиялик Доминика Салковаларга қарши чемпионлик унвони учун курашади.
Шундай қилиб, Ж. Қуламбаева уч ҳафта давомида йирик жуфтлик турнирларида муваффақиятли ўйнаб келмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Елена Рибакина танаффусдан кейинги биринчи турнирига тайёргарликни бошлагани ҳақида хабар берган эдик.