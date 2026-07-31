Елена Рибакина танаффусдан кейинги биринчи турнирига тайёргарликни бошлади
ASTANА. Кazinform — Қозоғистоннинг энг яхши теннисчиси Елена Рибакина Торонто WТА 1000 турнирига тайёргарликни бошлаш учун Канадага йўл олди, деб хабар беради Sports.kz.
Теннисчи ўзининг Instagram Stories саҳифасида кортдаги машғулотининг фотосуратини "Салом, Торонто!" сарлавҳаси остида жойлаштирди.
Канададаги турнир Рибакинанинг танаффусдан кейинги биринчи расмий турнири бўлади. Учрашувлар 2-13 август кунлари очиқ қаттиқ кортларда бўлиб ўтади. Қозоғистонлик теннисчи расман турнир иштирокчилари рўйхатига киритилди.
Турнирнинг соврин жамғармаси 7 433 076 долларни ташкил этади. Дунёнинг етакчи теннисчилари Торонтода тўпланишади. Ушбу турнир US Open — 2026га тайёргарликнинг энг муҳим босқичларидан бири ҳисобланади.
Таъкидлаш жоизки, Рибакина ўзининг сўнгги расмий ўйинини 2026 йил 4 июлда Уимблдон турнирида ўтказган эди. Учинчи босқичда у бельгиялик Элизе Мертенсга 6:7 (4:7), 1:6 ҳисобида ютқазди.
Эслатиб ўтамиз, Жибек Қуламбаева Испаниядаги турнирнинг чорак финалига йўл олди.