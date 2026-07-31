KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Елена Рибакина танаффусдан кейинги биринчи турнирига тайёргарликни бошлади

    ASTANА. Кazinform — Қозоғистоннинг энг яхши теннисчиси Елена Рибакина Торонто WТА 1000 турнирига тайёргарликни бошлаш учун Канадага йўл олди, деб хабар беради Sports.kz.

    Рибакина
    Фото: ҚТФ

    Теннисчи ўзининг Instagram Stories саҳифасида кортдаги машғулотининг фотосуратини "Салом, Торонто!" сарлавҳаси остида жойлаштирди.

    Рибакина
    Фото: Instagram / Lenarybakina

    Канададаги турнир Рибакинанинг танаффусдан кейинги биринчи расмий турнири бўлади. Учрашувлар 2-13 август кунлари очиқ қаттиқ кортларда бўлиб ўтади. Қозоғистонлик теннисчи расман турнир иштирокчилари рўйхатига киритилди.

    Турнирнинг соврин жамғармаси 7 433 076 долларни ташкил этади. Дунёнинг етакчи теннисчилари Торонтода тўпланишади. Ушбу турнир US Open — 2026га тайёргарликнинг энг муҳим босқичларидан бири ҳисобланади.

    Таъкидлаш жоизки, Рибакина ўзининг сўнгги расмий ўйинини 2026 йил 4 июлда Уимблдон турнирида ўтказган эди. Учинчи босқичда у бельгиялик Элизе Мертенсга 6:7 (4:7), 1:6 ҳисобида ютқазди.

    Эслатиб ўтамиз, Жибек Қуламбаева Испаниядаги турнирнинг чорак финалига йўл олди.

    Теннис Елена Рибакина Спорт
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф