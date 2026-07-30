KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Жибек Қуламбаева Испаниядаги турнирнинг чорак финалига йўл олди

    ASTANА. Кazinform — Қозоғистон терма жамоаси аъзоси Жибек Қуламбаева Маспаломас (Испания, Гран-Канария ороли) ITF W100 турнирини жуфтлик баҳсларида муваффақиятли бошлади.

    Жибек Қуламбаева
    Фото: Қозоғистон теннис федерацияси

    Турнирнинг 2-ракеткаси сифатида рўйхатга олинган қозоғистонлик теннисчи чехиялик Анна Шишкова билан биргаликда биринчи босқичда германиялик Жоэль Стойр — финляндиялик Лаура Хиетарантани мағлуб этди — 6:4, 6:2.

    Учрашув 1 соат 22 дақиқада якунланди.

    Жибек Қуламбаева — Анна Шишкова ярим финалга чиқиш учун нидерландиялик Деми Тран — франциялик Наийи Берекоэчэа жуфтлиги билан рақобатлашади.

    Эслатиб ўтамиз, Жибек Қуламбаева дунё рейтингида 115-ўринга кўтарилди.

    Теннис Жибек Қуламбаева Спорт
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф