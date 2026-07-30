Жибек Қуламбаева Испаниядаги турнирнинг чорак финалига йўл олди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон терма жамоаси аъзоси Жибек Қуламбаева Маспаломас (Испания, Гран-Канария ороли) ITF W100 турнирини жуфтлик баҳсларида муваффақиятли бошлади.
Турнирнинг 2-ракеткаси сифатида рўйхатга олинган қозоғистонлик теннисчи чехиялик Анна Шишкова билан биргаликда биринчи босқичда германиялик Жоэль Стойр — финляндиялик Лаура Хиетарантани мағлуб этди — 6:4, 6:2.
Учрашув 1 соат 22 дақиқада якунланди.
Жибек Қуламбаева — Анна Шишкова ярим финалга чиқиш учун нидерландиялик Деми Тран — франциялик Наийи Берекоэчэа жуфтлиги билан рақобатлашади.
Эслатиб ўтамиз, Жибек Қуламбаева дунё рейтингида 115-ўринга кўтарилди.