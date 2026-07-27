Жибек Қуламбаева дунё рейтингида 115-ўринга кўтарилди
ASTANА. Кazinform — Бугун қозоғистонлик теннисчиларнинг янгиланган жаҳон рейтинги эълон қилинди.
WТА рейтингида Қозоғистоннинг биринчи ракеткаси Элена Рибакина яккалик баҳсларида 2-ўринни сақлаб қолди, Юлия Путинцева эса 79-ўриндан 81-ўринга тушиб кетди.
Жуфтлик баҳсларида Анна Данилина 6-ўринда қолмоқда.
Ўтган ҳафта Гамбургда (Германия) бўлиб ўтган WТА 250 турнирининг ярим финалига чиққан Жибек Қуламбаева жуфтлик баҳсларида бирданига 136-ўриндан 115-ўринга кўтарилди. Шундай қилиб, у ТОП-100 га яқинлашмоқда.
Олдинги ҳафта Яси (Руминия) шаҳрида бўлиб ўтган WТА 250 турнирининг финалида ўйнаган Ж. Қуламбаева 174-ўриндан 136-ўринга кўтарилган эди.
Қозоғистонлик энг яхши эркак теннисчи Александр Бублик АТР яккалик рейтингида 11-ўринда қолди, Александр Шевченко эса 84-ўриндан 89-ўринга тушиб кетди.
Рейтингини яхшилаган Тимофей Скатов 163-ўриндан 150-ўринга кўтарилди.
Эслатиб ўтамиз, Григорий Ломакин Туркиядаги турнирни муваффақиятли бошлади.