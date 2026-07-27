KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Жибек Қуламбаева дунё рейтингида 115-ўринга кўтарилди

    ASTANА. Кazinform — Бугун қозоғистонлик теннисчиларнинг янгиланган жаҳон рейтинги эълон қилинди.

    Жибек Қуламбаева
    Фото: ҚТФ

    WТА рейтингида Қозоғистоннинг биринчи ракеткаси Элена Рибакина яккалик баҳсларида 2-ўринни сақлаб қолди, Юлия Путинцева эса 79-ўриндан 81-ўринга тушиб кетди.

    Жуфтлик баҳсларида Анна Данилина 6-ўринда қолмоқда.

    Ўтган ҳафта Гамбургда (Германия) бўлиб ўтган WТА 250 турнирининг ярим финалига чиққан Жибек Қуламбаева жуфтлик баҳсларида бирданига 136-ўриндан 115-ўринга кўтарилди. Шундай қилиб, у ТОП-100 га яқинлашмоқда.

    Олдинги ҳафта Яси (Руминия) шаҳрида бўлиб ўтган WТА 250 турнирининг финалида ўйнаган Ж. Қуламбаева 174-ўриндан 136-ўринга кўтарилган эди.

    Қозоғистонлик энг яхши эркак теннисчи Александр Бублик АТР яккалик рейтингида 11-ўринда қолди, Александр Шевченко эса 84-ўриндан 89-ўринга тушиб кетди.

    Рейтингини яхшилаган Тимофей Скатов 163-ўриндан 150-ўринга кўтарилди.

    Эслатиб ўтамиз, Григорий Ломакин Туркиядаги турнирни муваффақиятли бошлади.

    Теннис Александр Бублик Жибек Қуламбаева Анна Данилина Елена Рибакина Спорт Тимофей Скатов Рейтинг
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф