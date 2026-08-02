KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Жибек Қуламбаева Испаниядаги турнирда чемпион бўлди

    ASTANА. Кazinform — Қозоғистон терма жамоаси аъзоси Жибек Қуламбаева Маспаломас (Испания, Гран-Канария) ITF W100 турнири финалида ўйнади.

    Жибек Қуламбаева
    Фото: ҚТФ

    Ж. Қуламбаева чехиялик Анна Шишкова билан бирга турнирнинг 2-ракеткаси сифатида рўйхатга олинди. Сўнгги ўйинда улар турнирнинг 3-ракеткаси, швециялик Лиза Заар — чехиялик Доминика Салковага қарши ўйнашди.

    Биринчи сетда Қозоғистон-Чехия жуфтлиги 5:0 ҳисобида олдинга чиқиб олди. Рақиблари ҳисобни қисқартирган бўлсалар-да, Жибек ва Анна таслим бўлишмади - 6:3.

    Иккинчи сетда ўйин тақдири тай-брейкда ҳал бўлди - 7:6 (7:3).

    Жуда кескин ўйин 1 соат 34 дақиқа давом этди.

    Шундай қилиб, Жибек Қуламбаева — Анна Шишкова Маспаломас турнирида чемпионликни қўлга киритди.

    Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон терма жамоаси аъзоси Жибек Қуламбаева Маспаломас (Испания, Гран-Канария) ITF W100 турнирининг жуфтлик баҳсларида финалга йўл олди.

    Теннис Жибек Қуламбаева Спорт
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф