Жибек Қуламбаева Испаниядаги турнирда чемпион бўлди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон терма жамоаси аъзоси Жибек Қуламбаева Маспаломас (Испания, Гран-Канария) ITF W100 турнири финалида ўйнади.
Ж. Қуламбаева чехиялик Анна Шишкова билан бирга турнирнинг 2-ракеткаси сифатида рўйхатга олинди. Сўнгги ўйинда улар турнирнинг 3-ракеткаси, швециялик Лиза Заар — чехиялик Доминика Салковага қарши ўйнашди.
Биринчи сетда Қозоғистон-Чехия жуфтлиги 5:0 ҳисобида олдинга чиқиб олди. Рақиблари ҳисобни қисқартирган бўлсалар-да, Жибек ва Анна таслим бўлишмади - 6:3.
Иккинчи сетда ўйин тақдири тай-брейкда ҳал бўлди - 7:6 (7:3).
Жуда кескин ўйин 1 соат 34 дақиқа давом этди.
Шундай қилиб, Жибек Қуламбаева — Анна Шишкова Маспаломас турнирида чемпионликни қўлга киритди.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон терма жамоаси аъзоси Жибек Қуламбаева Маспаломас (Испания, Гран-Канария) ITF W100 турнирининг жуфтлик баҳсларида финалга йўл олди.